Klappen, flappen, vouwen: MWC staat bol van de foldables

Op MWC in Barcelona barst het van de telefoons. Samsung heeft zijn hele stand uitgerust met ongeveer honderd Galaxy S23 Ultra’s en ook de nieuw aangekondigde Xiaomi 13 is volop te zien op de beursvloer. Maar waar ook ruimte voor is, dat zijn de vouwbare telefoons. Elk merk heeft er wel een (al moeten we op die van OnePlus nog even wachten). Welke kant het ook maar op vouw of klapt: op MWC zie je het allemaal. Dit zijn de zes grootsten van de beurs.

1. Motorola Razr

Motorola Razr is wederom een clamshell-telefoon, wat erg charmant is. Vouw je hem in, dan is het een klein driehoekje, klap je hem uit, dan heb je een fijn scherm van 6,7 inch tot je beschikking. Aan de buitenkant zit een 2,7 inch schermpje voor meldingen. Door zijn zwarte, robuuste design is dit de wat stoerdere vouwtelefoon van de groep. Hoewel Motorola soms het imago heeft wat ouderwets te zijn, is er weinig ouderwets aan deze smartphone: hij heeft een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor aan de binnenzijde. Oke, de batterij is met 3.500 mAh wel erg klein, maar het toestel zelf is dat ook, wat hem wel heel handzaam maakt. Deze telefoon is bovendien aanzienlijk goedkoper dan de rest, met zijn vanafprijs van 860 euro.