​Samsung Unpacked: wat verwachten we van dit Galaxy Z-event?

Niet mauwen, lekker vouwenSamsung komt op 11 augustus met een nieuwe Unpacked-evenement, waar Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip worden verwacht. Het Koreaanse techbedrijf blijft inzetten op vouwtelefoons met als slogan voor het event: ‘Get ready to unfold’ (Maak je klaar om te ontvouwen). Er is al vanalles uitgelekt over de nieuwe telefoons, waardoor we al wisten dat er half augustus iets zou plaatsvinden.

Gelekte Samsung-toestellen Hoewel bekende bron van gelekte telefoons, Evan Blass, een tweet heeft verwijderd waarin hij de nieuwe Galaxy Fold-toestellen laat zien, hebben we nog een andere tweet van hem waarin we een klein gli mpje kunnen opvangen van één van de nieuwe toestellen: Flip. Om 16:00 uur in de middag op 11 augustus laat Samsung ze officieel zien. Het heeft er zelf behalve die slogan nog niets over losgelaten, maar we verwachten de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Daarnaast komt Samsung waarschijnlijk met nieuwe Galaxy-horloges. Deze smartwatches draaien nu voor het eerst op het nieuwe gemixte Wear-platform dat Samsung samen met Google heeft ontwikkeld.

Galaxy Z Flip 3 Weet je nu al dat je het nieuwe vlaggenschip van Samsung wil hebben, dan kun je hem nu alvast reserveren. Zonder dat je er ook maar iets officieels van hebt gehoord. Waarom je het toch zou doen? Samsung belooft inruilkorting én een jaar lang Samsung Care+ met korting. Als dat het risico voor je waard is, dan kun je er nu alvast voor gaan. De kans is groot dat je er geen al te grote buil aanvalt, want het lijkt erop alsof Galaxy Z Fold 3 een kopie is van Galaxy Z Fold 2, maar dan met wat geüpgrade specs. Bovendien schuurt de Note-reeks inmiddels hard tegen de Fold-reeks aan, want deze derde Galaxy Fold schijnt als grote nieuwe mogelijkheid te hebben dat hij met de S Pen-stylus kan worden bediend. We zijn benieuwd wat dat op den duur zal betekenen voor de Note-serie, die als grootste unique selling point heeft dat de toestellen met een stylus komen. Galaxy Z Flip 3 gaat er wel vrij anders uitzien. Het scherm van deze telefoon was klein en wordt nu iets groter. Voor de overige details wachten we af tot 11 augustus, wanneer Samsung deze twee toestellen, een nieuwe watch en waarschijnlijk nieuwe Galaxy Buds gaat aankondigen.