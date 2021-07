Renders tonen nieuwe opvouwbare Samsung's en smartwatches

Dat Samsung in augustus een Galaxy Unpacked event houdt, is al jaren een zekerheidje. Onlangs wist de beruchte lekbron @evleaks (Evan Blass) al te melden dat de Koreaanse fabrikant deze zomer met een of meerdere nieuwe opvouwbare smartphones op de proppen zal komen. Dit weekend heeft Blass die geruchten nog een beetje verder aangedikt. Op twitter postte hij geanimeerde renders van twee nieuwe Galaxy Fold toestellen, twee nieuwe smartwatches en draadloze oortjes.

Zoals gezegd, dat Samsung in augustus doorgaans nieuwe Galaxy producten onthuld is geen grote verrassing. Jarenlang was dat het moment voor de presentatie van, onder andere, de nieuwe Galaxy Note modellen. In hoeverre de huidige geruchten de uiteindelijke waarheid zullen benaderen, dat weten we over precies een maand.