Worden dit de Galaxy Fold 3 en Z Flip 3?

Ze zijn er al een tijdje, opvouwbare smartphones. In tegenstelling tot de ‘clamshell’ GSM’s van een jaar of 20 geleden – welke 40-plusser heeft geen Motorola RAZR gehad? – wil het met de moderne opvouwbare toestellen nog niet echt vlotten. Toch lijkt het erop dat de grote fabrikanten, met Samsung voorop, deze slimme klaptelefoons nog niet willen afschrijven.

Samsung bergt de Fold’s nog niet op

Even Blass, al jaren een notoire lekbron die het vaker bij het rechte eind heeft dan niet, postte afgelopen nacht twee tweets waarin volgens hem de twee volgende opvouwbare Samsung toestellen te zien zijn; de Galaxy Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. De afbeelding van de Galaxy Z Flip 3 toont een iets groter display aan de buitenkant van het toestel.

Bij de Galaxy Fold 3 valt, behalve een dat de camera’s op de achterzijde minder ruimte in beslag nemen, vooral de aanwezigheid van een S-Pen stylus op. Zou Samsung de nieuwe Fold meer ‘Note-functies’ gaan geven? Of zich nog meer op de zakelijke markt richten? Wie het weet mag het zeggen. Het blijft speculeren. Eerst maar eens afwachten of deze nieuwe opvouwbare toestellen überhaupt het daglicht gaan zien. En zo ja, wanneer.