​Waarom Samsung steeds met vouwbare telefoons komt en Apple niet

Er zijn genoeg geruchten, we weten bijna zeker dat Samsung op 11 augustus de Samsung Galaxy Z Fold 3 uitbrengt. Een telefoon die vouwbaar is. Toch zie je nog maar weinig vouwbare telefoons in het straatbeeld, wat mede komt omdat Apple zich er bijvoorbeeld niet mee bezig houdt. Niet, of nog niet?

Vouwbare smartphones Is het je al opgevallen dat vouwbare telefoons nog steeds niet bepaald in dezelfde prijsklasse zitten als de rest van de smartphones? De toestellen zijn hierdoor nog niet helemaal aan het grote publiek besteed. Mensen vinden 1.000 euro betalen voor een smartphone al een fiks bedrag, laat staan als die prijzen stijgen naar 1.500 euro. Bovendien zijn vouwbare telefoons nog steeds in een fase waarin er volop op los wordt geëxperimenteerd. Niet voor niets worden er gemiddeld vrij veel vouwbare telefoons in rap tempo na elkaar geïntroduceerd. Motorola kwam bijvoorbeeld slechts een half jaar na de introductie van de eerste vouwbare Razr-telefoon met een nieuwe vouwbare variant. Samsung mag in augustus -als de geruchten kloppen- wel komen met een derde Galaxy Z Fold. Er wordt nog veel getest en gekeken wat er qua design en materiaal nu het beste werkt. Zeker bij Samsung, dat ontzettend negatief in het nieuws kwam bij de eerste vouwbare telefoon, die een extra coating had waarvan mensen dachten dat het een beschermfolietje was om eraf te trekken. Niet bepaald: vele telefoonschermen -en dus ook telefoons- werden hierdoor onbruikbaar.

Weinig vraag Juist die horten en stoten waarmee vouwbare smartphones op de markt zijn gekomen, zorgen ervoor dat we van Apple op het gebied van vouwbare toestellen weinig horen. Er zitten nog zoveel haken en ogen aan, dat Apple zijn reputatie van betrouwbare techmaker niet op het spel wil zetten. Bovendien is het ook nog niet heel helder dat mensen massaal aan de vouwtelefoons willen. Gartner schatte in 2019 dat 5 procent van de high end telefoons in 2023 vouwbare telefoons zouden zijn. Tegelijkertijd is er ook een grote verandering in de wereld gaande, die er misschien voor kan zorgen dat vouwbare telefoons juist populairder worden. Het is immers een goede hybride tussen een tablet en een smartphone. Zit je op de bank, dan kun je er op het grote scherm perfect mee videobellen, winkelen, gamen of streamen, terwijl je hem inklapt en als smartphone gebruikt wanneer je het huis verlaat. Juist nu we meer videobellen dan ooit, kan zo’n vouwbaar scherm ook zorgen dat je ondertussen nog iets anders kunt doen, tijdens je videocall. Daar is dan immers genoeg ruimte voor op het scherm.

iFold Gaat Apple ooit nog vouwbare telefoons maken? De kans wordt door experts klein geacht. Tegelijkertijd is het ook Apple dat bijvoorbeeld pas in 2014 met een smartphone kwam met een groter scherm. Kortom, het kijkt ondanks zijn vele innovaties op sommige gebieden toch liever de kat uit te boom. In het geval van vouwtelefoons is dat tot nu toe heel slim gebleken, maar wie weet wat de nieuwe Fold van Samsung gaat doen? De renders die de bekende expert Evan Blass de wereld inslingerden, duiden nog niet op een heel spannend toestel. Tegelijkertijd, als dit toestel qua mogelijkheden interessante vernieuwingen heeft of juist een enorm lage prijs, dan kan de vouwtelefoon alsnog een trend worden. En zoals we weten is de kans dan heel groot dat Apple mee gaat. Vooralsnog is er echter nog geen enkele reden om dit te verwachten, dus wordt -over waarschijnlijk een maand- vervolgd.