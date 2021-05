Van vouwen naar schuiven met de nieuwe Samsung-schermen

Samsung heeft nieuwe schermen aangekondigd en die zijn anders dan anders. De schermen zijn vouwbare OLED-schermen die je kunt verschuiven. Samsung komt onder andere met de S-Folder, een scherm dat je twee kanten op kunt vouwen. Is het scherm geheel uitgevouwen, dan meet het 7,2 inch.

Samsung displays Samsung doet de aankondigingen nu omdat het Display Week 2021 is. Dit evenement vindt online plaats en duurt van 17 mei tot en met 21 mei, dus we verwachten meer nieuws van de virtuele beursvloer. Samsung heeft de vier OLED-producten nog niet in het echt getoond, maar publiceerde de foto’s gelijk met zijn Koreaanse persbericht. De meest interessante aankondiging is de S-Folder, een scherm dat je zowel naar de binnenkant als naar de buitenkant kunt vouwen. Omdat hij op twee plekken ‘knikt’ krijg je een scherm waarvan je alle lagen ook op elkaar kunt vouwen. Een andere innovatie is het verschuifbare scherm, dat Samsung toont als smartphone. Je kunt het uitklappen om meerdere apps te zien.

Opvouwbaar scherm Samsung toont daarnaast een tablet met een opvouwbaar scherm met een beeldverhouding van 4:3 en een laptop met een camera onder het scherm. Dat laatste betekent dat fabrikanten laptops kunnen maken met een groter scherm, want de camera heeft minder ruimte nodig waardoor je meer scherm krijgt voor je geld. Het is allemaal nog wat vaag: er zijn duidelijk nog veel aankondigingen die Samsung hierover gaat doen. Echter is het interessant om te zien dat het Koreaanse techbedrijf geloof blijft hebben in vouwbare schermen, zeker na de problemen die het eerder heeft gehad met zijn vouwbare telefoon.

Foldables Aan de andere kant zien we steeds meer varianten van vouwbare telefoons: een clamshell (die opent als een make-updoosje), of een telefoon die vouwt als een notitieboek, maar ook telefoons die bijvoorbeeld juist de andere kant opvouwen. Samsung lijkt met zijn innovaties weer een stapje verder te willen in de wereld van vouwbare smartphones en laptops. Niet alleen door vouwbare OLED-schermen te maken die beide kanten op kunnen vouwen, maar ook door die schuiftechnologie voor smartphones. Als we meer horen, zullen we dit artikel updaten.