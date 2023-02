Xiaomi 13 Pro, de telefoon met 1 inch-lens, verschijnt in Europa

Xiaomi heeft tijdens Mobile World Congress in Barcelona de nieuwe Xiaomi 13-reeks aangekondigd. Het paradepaardje is de Xiaomi 13 Pro, een toestel met een 1 inch lens voor betere fotografie. Daarnaast komt het met een nieuw slim horloge, nieuwe oordopjes en een elektrische step. Al deze producten komen ook uit in Nederland, al is het uiteraard bij de step de vraag of dat niet iets te vroeg is: nog steeds zijn deze verboden op de openbare weg.

Xiaomi 13 De Xiaomi 13-lineup is niet helemaal nieuw, want een paar maanden geleden werden de toestellen al aangekondigd in China, het thuisland van het merk. Het kiest voor zijn Pro- en gewone variant een snelle processor in de vorm van Snapdragon 8 Gen 2, wat één van de snelste processoren voor smartphones is op dit moment. Al heeft het bij de goedkopere Lite-versie de keuze gemaakt voor een Snapdragon 7 Gen 1 om de prijs laag te houden. Verder hebben alledrie de smartphones Android 13 als besturingssysteem, met daaroverheen de Xiaomi-laag MIUI 14. Het gewone model van Xiaomi heeft een 6,39 AMOLED-scherm dat Full HD+-resolutie kan weergeven. De verversingssnelheid van het scherm is 120 Hz. De accu is 4.500 mAh en kan snelladen op 67 Watt. Qua camera’s heeft de gewone Xiaomi 13 niet die 1 inch-sensor. Wel is er een 50 megapixel hoofdcamera aanwezig, een 12 megapixel groothoeklens en een telelens die in staat is om 3 x optisch te zoomen (à 10 megapixel).

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Pro heeft een 6,73 inch scherm dat op 120 Hz ververst. De helderheid is 1.900 nits en het AMOLED-scherm is in staat om QHD+-resolutie weer te geven. Qua batterij bevat de Pro een 4.820 mAh batterij die snel kan worden opgeladen met zijn 120 Watt snellader. Deze telefoon is herkenbaar aan zijn afgeronde scherm, wat de andere twee telefoons niet hebben. De camera’s van Xiaomi 13 Pro zijn ook net even anders. Deze telefoon heeft een 50 megapixel-camera met een 1 inch-sensor. Hier kan meer licht invallen, waardoor je kleurrijkere foto’s kunt verwachten, naast een betere lichtweergave in je foto’s in het algemeen. Daarnaast heeft Xiaomi 13 Pro nog twee 50 megapixel-camera’s, namelijk een telecamera (3 x optische zoom) en een groothoeklens. De lens van Leica op deze telefoon is gebaseerd op de Leica Noctilux-M 75-lens. Xiaomi wil graag dat je meer foto’s en video’s maakt van je dieren, want het introduceert speciale focus op huisdieren. Met HyperOIS kun je je beelden nog beter laten stabiliseren, zodat je geen haperende, misselijkmakende beelden krijgt maar juist een heel smooth ervaring. Daarnaast zet Xiaomi hoog in met de authentic look en de vibrant look, wat betekent dat een foto er of wat klassieker uitziet, of juist met kleuren die ervan afspringen. En, even helemaal los van fotografie: je kunt vanaf Q2 een BMW-auto ontgrendelen met je Xiaomi. Uiteraard wel alleen je eigen auto…

Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Lite heeft met zijn Snapdragon 7 Gen 1-processor niet zoveel kracht als de bovenstaande telefoons, maar het AMOLED-scherm kan alsnog op 120 Hz verversen. Dat hij niet zo stevig in zijn schoenen staat qua specs is niet heel gek: dit is dan ook een apparaat voor een heel andere doelgroep. Xiaomi wil jongeren aanspreken die veel tijd op social media doorbrengen en graag selfies maken: er zit een dubbele selfiecamera op: één 32 megapixel camera en nog een 8 megapixel camera voor het diepte-effect. Met allerlei softwarefoefjes kan er vervolgens worden gezorgd voor mooiere selfies, mede dankzij intelligentie die zorgt dat iedereen in het kader te zien is door automatisch in te zoomen. We vragen ons wel af hoe zoiets werkt als je een selfie maakt met niet alleen mensen, maar bijvoorbeeld ook een Eiffeltoren of je kat, maar dat moeten we nog uitproberen. Xiaomi 13 Lite heeft verder een 4.500 mAh-accu die op 67 Watt kan worden opgeladen.

Xiaomi Watch S1 Pro Bij een slim apparaat als een mobiel hoort natuurlijk een slim horloge. Xiaomi Watch S1 Pro is voorzien van technologie waardoor hij nog beter gelinkt kan worden aan de telefoons van Xiaomi. Het klokje is 1,47 inch groot (AMOLED) en gemaakt van saffierkristal. Hierdoor kan hij wel tegen een stootje, zodat je een van de meer dan 100 wijzerplaten goed kunt bekijken, zonder breuken erin. De smartwatch houdt onder andere je bloedzuurstof, hartslag en stappen bij, maar kan ook 100 sporten detecteren voor nog betere metingen van je calorieverbranding. De batterijduur is bij gewoon gebruik 14 dagen en als je even oplaadt voor 10 minuten, dan kun je het horloge 2 dagen gebruiken. Xiaomi Watch S1 Pro komt in twee varianten (een leren bandje en een rubber bandje) en is te koop vanaf 299,99 euro.

Xiaomi Buds 4 Pro Bij een telefoon hoort natuurlijk een paar oordopjes en dus komt Xiaomi met nieuwe Xiaomi Buds. Xiaomi Buds 4 Pro kunnen dankzij de LDAC-tech van Sony en Hi-Res Audio Wireless gegevens nog sneller overdragen. Kortom: je muziek komt eerder aan in je oor. De ruisonderdrukking van de oordopjes gaat tot 48 decibel en daarnaast kan het geluid worden aangepast op basis van je hoofdbewegingen: sowieso weten deze oordopjes wanneer je ze in je oren geprikt hebt, waardoor je muziek stopt met spelen wanneer je ze er even uitvist. Je kunt met deze oordopjes 9 uur vooruit, maar gebruik je de case om tussentijds op te laden, dan kun je tot 38 uur luisteren. De Xiaomi Buds 4 Pro komen in Star Gold en Space Black en kosten 249,99 euro.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra We herhalen het nog even voor de zekerheid, maar in Nederland mag je nog steeds niet de openbare weg op met je elektrische step. Dat weerhoudt fabrikanten er echter niet van om ze wel uit te brengen in Nederland. Xiaomi komt met Electric Scooter 4 Ultra met 10 inch lekvrije bandjes en een actieradius van 70 kilometer. De e-step kan tot 25 kilometer per uur en heeft een vermogen van 940 Watt. De step is bepaald niet goedkoop: hij is verkrijgbaar vanaf 1.099 euro. De smartproducts zijn allemaal nu te koop, maar op de smartphones moeten we nog even wachten: die zijn per 13 maart in de winkel verkrijgbaar. Xiaomi 13 (Zwart en Flora Groen) - 999 euro voor 8 GB + 256 GB Xiaomi 13 Pro (Keramisch Zwart en Keramisch Wit) - 1.299 euro voor 12GB + 256 GB Xiaomi 13 Lite (Blauw, Roze en Zwart) - 499 euro voor 8 GB + 128 GB