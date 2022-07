Xiaomi: 'nieuwe camera op telefoon is net als compactcamera'

Wel heeft deze van origine compactcamerasensor een paar extra’s om de smartphonefoto’s iets meer naar het gebied van serieuze foto-hobbyisten te trekken: een systeem waardoor foto’s bij menig lichtbron toch goed overkomen, zonder dat er vreemde schitteringen te zien zijn of een witte waas. Daarnaast komt het toestel met twee andere camera’s, waarvan een een ultragroothoeklens is van 48 megapixel en een een telelens die 120x optisch kan zoomen. De fotografiemogelijkheden zijn dus flink uitgebreid en kunnen je smartphonekiekjes waarschijnlijk naar een nieuw niveau brengen.

De nieuwe telefoon waar het om gaat is de Xiaomi 12S-serie, waarvan het duurste model de grote camerasensor heeft. Xiaomi 12S Ultra heeft een camerasensor van 1 inch en is de eerste grote smartphone ter wereld die de Sony IMX989-camerasensor toepast. Dat betekent dat er vrij veel licht in de lens kan vallen en dat komt je foto’s ten goede. De resolutie is ook flink met 50 megapixel, al moet hierbij worden vermeld dat veel smartphones de pixels manipuleren, waardoor hoge aantallen megapixel zeker niet altijd betekenen dat de camera ook daadwerkelijk beter is.

24 karaats goud

Het toestel heeft ook het uiterlijk van een fotocamera, met een grote ring aan de achterzijde die aardig de aandacht trekt. Het is duidelijk wat het hoofddoel van Ultra is: de cameramodule is zelfs voorzien van een rand met 24 karaats goud. Het voordeel is dat alles in het midden zit, waardoor je foto’s waarschijnlijk vanzelf rechter zijn: veel mensen vergeten dat een camera van een smartphone in het hoekje van de achterzijde zit. Iets wat misschien een klein verschil lijkt, maar op veel foto’s wel degelijk van invloed is.

Verder heeft het toestel een amoled-scherm van 6,73 inch en een resolutie van 3200 x 1440 pixels. Met de 4860 mAh-accu kun je er waarschijnlijk wel even mee vooruit, al zorgt zijn hang naar fotografie ervoor dat je misschien toch wat sneller door je accu heengaat. Alles voor het mooiste kiekje natuurlijk. Als het goed is is het toestel wel optimaal qua processor, waardoor hij wel snel moet zijn: de Snapdragon 8+ Gen 1-chip zit er namelijk in.