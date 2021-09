Xiaomi stampt in vijf maanden Xiaomi EV uit de grond

Dát juist een smartphone, en telecom, merk besluit om in de automotive te stappen is gezien de ontwikkelingen in die markt bovendien niet heel erg gek. De ‘connected car’ is al lang geen nieuwigheidje meer. En met de komst van ‘connected cars’ spelen telecommunicatie en verbindingen een steeds prominentere rol. Hét werkgebied van smartphone fabrikanten als Xiaomi.

De afgelopen vijf maanden heeft het EV-team van Xiaomi vooral onderzoek gedaan en informatie gezocht om de EV-plannen meer handen en voeten te geven. Daarvoor werden meer dan 2.000 interviews afgenomen en meer dan tien branchegenoten en partners bezocht. Nu zou ik heel onaardig kunnen roepen dat dit de typische modus operandi van een Chinese namaker is, maar dat zou erg flauw, en te makkelijk, zijn. Het is immers heel normaal dat een bedrijf, voordat het in een nieuwe markt stapt, de kansen en mogelijkheden die daar al dan niet liggen, grondig inventariseert.

De lente was goed en wel begonnen toen Xiaomi, bij monde van oprichter Lei Jun bekend maakte dat de smartphone fabrikant plannen had om elektrische auto’s te gaan maken. Nu, aan het eind van de zomer, is het al zover. Nee, het is nog niet de aankondiging van de eerste Xiaomi EV, maar wel de mededeling dat de fabrikant de nieuwe bedrijfstak Xiaomi EV officieel heeft opgericht .

Xiaomi EV gestart

In de loop van de zomer startte Xiaomi EV ook met de werving van de eerste personeelsleden voor de nieuwe bedrijfstak. De leiding van het bedrijf is in handen van oprichter Lei Jun die Xiaomi EV zelf zijn ‘laatste grote startup avontuur’ noemt. Inmiddels heeft de automotive tak van Xiaomi uit meer dan 20.000 sollicitaties zo’n 300 werknemers in dienst genomen en is de zoektocht naar meer personeel in volle gang.

Naast nieuw personeel werd ook nieuwe technologie in huis gehaald. Zo kondigde Xiaomi vorige week aan dat het van plan is Deepmotion Tech over te nemen. Zij richten zich op technologie en ontwikkelingen rondom autonoom rijden.

De komende maanden, of jaren, moet blijken hoe succesvol Xiaomi als ontwikkelaar en producent van elektrische voertuigen wordt. Geld is er in ieder geval genoeg. Lei Jun liet in maart al weten dat Xiaomi er de komende jaren 10 tot 15 miljard dollar in gaat steken.