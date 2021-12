Xiaomi 12 smartphone serie ziet het Chinese daglicht

Xiaomi behoort al enkele jaren tot de top vijf smartphone fabrikanten van deze wereld. In de zomer van 2021 waren ze zelfs even de grootste. En wanneer die een nieuw toestel, of serie toestellen, onthullen, dan is dat natuurlijk nieuws. Ook als nog niet bekend is wanneer die nieuwe toestellen bij ons in de winkels zullen liggen. Enfin, gisteren is de Xiaomi 12 smartphone serie aan de wereld getoond. Dat gebeurde in het thuisland van de Chinese fabrikant. Er zijn drie modellen onthuld, de Xiaomi 12, de 12X en de 12 Pro. Waarbij wel aangetekend moet worden dat de verschillen tussen de 12 en 12X minimaal zijn. De Xiaomi 12 Pro is, zoals de naam al doet vermoeden, de grotere variant van de drie, met behalve een iets groter scherm ook iets betere specs.

13 in een dozijn looks

Uiterlijk heeft de Xiaomi 12 serie de 13 in een dozijn ‘looks’ voor smartphones van dit moment. Daar is op zich niks mis mee. Want zeg nou zelf, aan de voorzijde kunnen smartphones – met een groot zwart randloos scherm – zich nauwelijks nog val elkaar onderscheiden. Ja, de front-camera kan eventueel in een inham (de nodge) boven het scherm geplaatst worden of met een punch-hole midden, links of rechts bovenin het scherm. Maar dan heb je de variaties wel zo’n beetje gehad.

Het verschil tussen smartphones wordt al jaren aan de achterzijde gemaakt. De positie van het ‘camera-eiland’, eventueel met of zonder ‘camera-bobbel’. Die valt bij de Xiaomi 12 modellen vooral op door de afmeting een van de camerasensoren van het toestel. Die is namelijk, qua omvang, drie keer zo groot als de twee andere camerasensoren.