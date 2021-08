Xiaomi is nu de grootste smartphonefabrikant ter wereld

Xiaomi mag zich voor het eerst de grootste smartphonefabrikant ter wereld noemen, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van Counterpoint. De verkoop van de techgigant steeg in juni 2021 met 26%. Xiaomi is hiermee het snelst groeiende smartphonemerk. Sinds de start in 2011 zijn er bijna 800 miljoen telefoons verkocht.

Eerder deze week kwam ook al naar buiten dan Xiaomi sinds het tweede kwartaal van dit jaar marktleider in Europa is op het gebied van smartphones, zo blijkt uit onderzoek van Strategy Analytics . Het premium smartphonemerk heeft een marktaandeel van 25% van alle smartphones die naar Europa zijn verscheept, meer dan alle andere fabrikanten. Een uitzonderlijk prestatie omdat ook de markt voor smartphones groeide: dit jaar werden er 14% meer verkocht dan vorig jaar.

Rising star in de Fortune Global 500

Het innemen van deze leidende positie in Europa viel samen met het nieuws over de bekendmaking van de nieuwe Fortune Global 500 lijst. De techgigant bemachtigde de 338e plek, een fikse stijging vergeleken met de 422e plaats in 2020. Hiermee is Xiaomi het snelst groeiende bedrijf binnen de Internet- en Retailcategorie.