​Nieuwe vlaggenschipsmartphone van Xiaomi is gelekt

Xiaomi heeft de afgelopen tijd flink ingezet op Xiaomi 11 en de varianten van die telefoon. Je kunt er grappige video’s mee maken en qua specificaties doet hij op veel gebieden niet onder voor de concurrentie. Hoewel veel mensen nog steeds bezig zijn met die telefoon, is Xiaomi allang bezig met het volgende project. Hierin zien we iets terug dat vorig jaar werd geteased in een concepttelefoon, namelijk de selfiecamera die onder het scherm ligt.

Het Chinese Xiaomi gaat momenteel heel lekker. Het wist in het eerste kwartaal van 2021 na Samsung de meeste smartphones te verkopen in Europa. Het wist daarmee Apple achter zich te laten. Nu is de nieuwste smartphone van de telefoonmaker gelekt en de eerste specs beloven veel goeds. Het is slechts een lek, dus dit is geen officiële informatie van Xiaomi.

Camera onder het scherm

Kortom, er is geen motortje nodig met een haaienvin-achtig uitsteeksel dat uit die telefoon komt, en je hebt een volledig scherm tot je beschikking. Digital Chat Station is de persoon die de nieuwe telefoon heeft gelekt. Hij draagt nu nog codenaam M2106118C. Naast die interessante selfiecamera is er ook iets anders innovatiefs binnen Xiaomi zelf.

Ultra-wideband. Dit wordt gebruikt om objecten te vinden, zoals we kennen van Apple en Samsung. Denk bijvoorbeeld aan de AirTags van Apple, waarmee je op afstand kunt zien waar een object zich bevindt. Iets wat met de nodige privacy-uitdagingen gepaard gaat. Of Xiaomi die ultra-wideband hier ook voor wil gebruiken, dat is nog onbekend, maar het lijkt er wel op.

Wat Xiaomi laatst heeft geteased is het kunnen opladen van een telefoon op 200 Watt. Hiermee is een smartphone binnen acht minuten volledig opgeladen. Nu heeft dit nieuwe vlaggenschip dat nog niet, maar deze kan wel laden op 120 Watt, wat ook al enorm snel is. Verdere specificaties van het nieuwe toestel zijn nog niet bekend, dus in welke prijsklasse deze Xiaomi 12 (?) valt, dat is nog onbekend.