​Het kan: een telefoon volledig opladen in 8 minuten

Het Chinese telefoonmerk Xiaomi doet er alles aan om te innoveren en heeft dat nu gevonden in oplaadtechnologie. Hoewel we het nog niet live hebben zien gebeuren, zegt het dat het een 4.000mAh-batterij (een vrij standaard maat) op 200 Watt in 8 minuten vol heeft. Heb je even tien procent nodig, dan ben je daar in 44 seconden al.



Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi heeft daad bij woord gevoegd, want het heeft een video online geplaatst waarin het demonstreert hoe het opladen in zijn werk gaat. Het gebruikt hiervoor een aangepaste Mi 11 Pro. Het zou recordbrekend zijn als dit inderdaad klopt en de nieuwe standaard voor de high end-telefoons van Xiaomi zou worden. Wil je de telefoon liever draadloos opladen, dan ben je er alsnog niet heel veel tijd aan kwijt: 15 minuten. Kortom: je telefoon een nacht lang in de oplader hangen, dat moet inmiddels toch wel voorbij zijn.

Het is even de vraag of deze technologie zo makkelijk kan worden geïntegreerd in nieuwe toestellen van Xiaomi. Het gebeurt namelijk vaker dat smartphonemakers in concepttelefoons of tests spannend dingen laten zien, die vervolgens het uiteindelijke toestel niet halen. De Chinese smartphoneleverancier staat er ook bekend om. In 2019 kwam het nog met een 17-minuten record om een accu van 4.000mAh op te laden: technologie die we nooit hebben gezien in echte telefoons.