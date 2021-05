​Xiaomi verkocht in eerste kwartaal meer telefoons dan Apple

Het Chinese bedrijf Xiaomi verkocht in het eerste kwartaal van 2021 meer smartphones in Europa dan Apple. Het leverde 49,4 miljoen toestellen en kwam daarmee op een marktaandeel uit van 23 procent. Het marktaandeel van Apple het afgelopen kwartaal was 19 procent.



Xiaomi

Xiaomi is hiermee overigens niet het meestverkopende smartphonemerk van het kwartaal, want dat is overduidelijk Samsung met een marktaandeel van 35 procent. Xiaomi laat weten in zijn kwartaalcijfers dat de meeste van die 49,4 miljoen geleverde smartphones niet de premiummodellen zijn, maar juist de varianten van onder de 300 euro. Van de 49,4 miljoen telefoons zijn 4 miljoen stuks duurder dan 300 euro.

Het is sowieso iets om trots op te zijn voor het opkomende Chinese merk, dat tegelijkertijd de afgelopen tijd last had van de beslissing van de Verenigde Staten om bedrijven te verbieden in ze te investeren. Het mag echter dubbel trots zijn: de smartphoneverkopen zijn een stijging van 69,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Toen was de wereld bovendien nog vrij anders: corona was toen nog net niet helemaal doorgebroken.