​Telefoonmakers zetten ineens in op DIY-reparaties, maar met hulp

Waar het vorig jaar de trend was om niet langer een oplader mee te leveren bij een nieuwe telefoon, lijkt dit jaar in het teken te staan van een andere duurzame oplossing. Smartphonemakers lijken zich te richten op de weggooicultuur, waarin mensen gadgets die niet meer werken eerder weggooien dan laten repareren. Hoe? Door te zorgen dat mensen zelf hun toestel kunnen repareren. Fairphone komt er het eerst mee. Het heeft zelfs heel duidelijke informatie op de onderdelen gezet, zodat je snel begrijpt waar je naar kijkt als je de smartphone openklikt. Het levert zelfs al een speciale schroevendraaier mee, waardoor je de boel zelf kunt openschroeven en vervangen. Het blijkt een goed idee, want grote telefoonmakers doen inmiddels ook een duit in het zakje.

Houdbaarheid van je smartphone Telefoonmakers worden er vaak van beticht hun toestellen zo te maken dat ze na twee tot vijf jaar niet meer bruikbaar zijn. Dat is vooral te wijten aan het stoppen met de ondersteuning, zoals beveiligingsupdates. Dat is echter niet de enige reden dat mensen relatief vaak wisselen van smartphones. Het is nagenoeg niet te betalen om reparaties door te voeren. Een nieuw beeldscherm op je OnePlus 8 Pro? Je bent er zo een paar honderd euro aan kwijt, naast dat je een paar dagen telefoonloos bent. Apple ging zelfs nog een stap verder, want je kon iPhones zelfs niet bij een reparateur brengen die niet officieel van Apple was. Tenminste, niet zonder je FaceID te moeten opgeven. Dit had iets te maken met codes die niet meer overeen zouden komen van het nieuwe scherm versus de camera. Inmiddels heeft Apple dit vrijgegeven, waardoor je wel je FaceID kunt aanhouden als je je scherm laat fiksen door een reparateur die niet van Apple is.

Zelf je iPhone repareren Apple gaat echter nog een stapje verder. Je kunt namelijk ook zelf bepaalde dingen repareren aan je iPhone. Het heeft vorige week aangekondigd dat het onderdelen gaat versturen naar mensen die zelf hun toestel willen repareren. Je kunt dan bij Apple onderdelen kopen en een uitleg krijgen van hoe je Apple-producten (dus niet alleen iPhones) zelf thuis kunt fiksen. Je kunt zelf het scherm, de batterij en de camera vervangen. Wat de onderdelen gaan kosten is onbekend, maar de dienst lanceert begin 2022 in de Verenigde Staten. Inmiddels lijkt Xiaomi ook zoiets van plan te zijn, als we uit mogen gaan van een tweet op hun Indiase account. Het kan in eerste instantie eventueel alleen in India blijven, maar bij succes zou dit zomaar naar de rest van de wereld kunnen komen. Zeker als bijvoorbeeld ook blijkt dat iPhone-eigenaren graag hun eigen smartphones repareren. Xiaomi zou de eerste Android-fabrikant zijn die hiermee komt. Het is wel een uitdaging voor veel Android-leveranciers om dit aan te bieden, omdat de verschillen in toestellen hier vaak groter zijn en de toestellen elkaar sneller opvolgen dan de jaarlijkse release van de nieuwe iPhone.

Een duurzame oplossing Het is in ieder geval goed dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om zelf te repareren, mits de onderdelen wel betaalbaar blijven. Zo worden consumenten hopelijk geïnspireerd om hun smartphone minder snel in een la te leggen en voor een nieuw toestel te gaan, maar juist een toestel echt tot de max te gebruiken. Dit is een veel duurzamere oplossing. Bovendien scheelt het misschien ook in chips: er is nu zo’n tekort, dat wanneer mensen iets minder vaak een nieuw toestel kopen, dat mogelijk een kleine bijdrage levert aan het herstellen van de voorraden. De vraag is nog wel wat het zelf repareren van je toestel voor invloed heeft op bijvoorbeeld de garantie op je smartphone. Sowieso moet de eerste DIY-reparatiemogelijkheid van een smartphoneleverancier in Europa nog worden aangekondigd, maar als Xiaomi zo snel na Apple volgt, dan volgen er vast meer.