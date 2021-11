​Apple introduceert Self Service-reparaties​ voor iPhone 12 & 13

In eerste instantie richt het programma zich op de onderdelen die het vaakst vervangen worden, zoals het display, de batterij en de camera van iPhone . In de loop van volgend jaar komen daar andere onderdelen bij.

Self Service-reparaties zijn in de VS vanaf begin volgend jaar beschikbaar en daar komen in de loop van 2022 meer landen bij. De iPhone 12- en iPhone 13-productlijnen zijn als eerst aan de beurt, later volgen ook Mac computers met M1-chips. Net als ruim 5.000 erkende Apple serviceproviders (Apple Authorized Service Providers, AASP’s) en 2.800 Independent Repair Providers krijgen consumenten daarmee toegang tot originele onderdelen, tools en handleidingen.

Apple heeft vandaag bekendgemaakt Self Service-reparaties mogelijk te gaan maken. Daarmee krijgen consumenten die hun eigen reparaties willen doen de beschikking over originele Apple onderdelen en tools.

Self Service-reparaties

Als je zelf je eigen reparaties uit gaat voeren is het wel belangrijk om in ieder geval eerst de reparatiehandleiding door te nemen, zodat je er zeker van bent dat je de reparatie op de juiste manier uit gaat voeren. Daarna kan je als klant de originele Apple onderdelen en tools bestellen via een Online Store voor Self Service-reparaties. Bijkomend voordeel, als je na afloop het oude onderdeel naar Apple terugstuurt om te laten recyclen, krijgen je daarvoor in ruil korting op een volgende aankoop.

In de nieuwe Store zijn ruim 200 afzonderlijke onderdelen en tools te vinden, waarmee klanten de meest voorkomende reparaties van iPhone 12 en iPhone 13 kunnen uitvoeren.

Self Service-reparaties zijn bedoeld voor particulieren die wel beschikken over voldoende technische kennis en ervaring hebben om elektronische apparaten zelf te repareren. Voor verreweg de meeste klanten is reparatie door een professionele partij met gecertificeerde technici die originele Apple onderdelen gebruiken de veiligste en meest betrouwbare oplossing.

Toegang tot Apple reparaties uitgebreid

In de afgelopen 3 jaar heeft Apple het aantal locaties dat met originele Apple onderdelen, tools en training werkt, bijna verdubbeld. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld terecht bij ruim 2.800 Independent Repair Providers. Het snelgroeiende Independent Repair Providers-programma ging in 2019 in de VS van start en is sindsdien uitgebreid naar ruim 200 landen. Via dit programma krijgen onafhankelijke reparatiepunten toegang tot dezelfde training, onderdelen en tools als waar erkende Apple serviceproviders mee werken.

Daarnaast blijft Apple klanten handige reparatiemogelijkheden bieden via het wereldwijde netwerk van ruim 5.000 AASP’s, die reparaties van alle Apple producten voor miljoenen mensen verzorgen – zowel binnen de garantie als daarbuiten.