​iPhone 13-schermreparatie? Dan werkt Face ID mogelijk niet meer

Voordat je zegt dat het kinderachtig is van Apple en dat het alleen maar geld wil binnenharken, maar het heeft ergens ook met veiligheid te maken. Als je iemands iPhone zou stelen, dan zou je het scherm kunnen vervangen en alsnog toegang krijgen tot het toestel. Omdat de techniek in het scherm zit, ‘ziet’ de iPhone dat het nieuwe onderdeel een andere code heeft, waardoor er een soort mini-kortsluiting ontstaat en je er dus niets mee kunt.

Weg Face ID

iPhone 13 heeft dit probleem ook. Als je het toestel niet laat repareren bij Apple zelf, dan werkt je Face ID niet meer. Dit ontdekte Phone Repair Guru, een tech-YouTuber. Ook als je wel schermen gebruikt die van Apple zijn, en dus niet van AliExpress, dan werken ze alsnog niet. Je kunt wel de microfoon vervangen of de sensoren voor nabijheid en omgeving. De Face ID-onderdelen zitten niet in het scherm, maar merkt dus wel op dat er een vervangen onderdeel is dat dus niet correspondeert met de link die is gelegd met Face ID.

Wil je wel gebruikmaken van Face ID, dan zal je ook specifieke chips moeten aanpassen, maar dat is meer werk. Hierdoor wordt gevreesd dat derde partijen dat niet doen en je dus problemen krijgt als je je telefoon weer terug hebt. Apple helpt daar ook niet bij: dat gaf de laatste jaren al meldingen als hij doorhad dat je een niet-Apple-reparatie had laten uitvoeren. Dat is jammer, want hierdoor komt het juist wel weer over alsof het wel houdt van dat monopolie op reparaties.