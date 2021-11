​Apple is coulant: FaceID toch niet stuk na schermreparatie

Als het scherm van je iPhone 13 stukgaat en je laat deze niet door Apple repareren maar ergens anders, dan kon je FaceID wel op je buik schrijven. Niet omdat er technisch dan iets verkeerd liep met de schermvervanging, maar omdat Apple iets had ingebouwd om een monopolie te hebben op de schermvervanging. Dat is nu voorbij. Na kritiek heeft het bedrijf besloten dat ook niet-Apple-aanbieders een scherm moeten kunnen vervangen, zonder dat de klant hiervoor de gezichtsherkenning hoeft op te geven.

Geen afscheid van FaceID

Apple heeft een update in de maak waardoor de FaceID van de iPhone gewoon blijft werken na reparatie. Eerder had een schermreparateur officiële software van Apple nodig om dit voor elkaar te krijgen en die was niet vrij beschikbaar. Dat zorgde ervoor dat je altijd vrij veel geld kwijt was aan die reparatie, maar dat is nu hopelijk verleden tijd. Ook niet-Apple-aanbieders kunnen je scherm vervangen zonder dat er iets veranderd op je iPhone.

Apple zou het overigens niet alleen hebben gedaan om het alleenrecht te hebben op reparaties. Het zou ook met veiligheid te maken hebben. Steelt iemand je iPhone, dan zou je het scherm kunnen vervangen en dan alsnog toegang kunnen krijgen tot het toestel. De tech zit in het scherm, waardoor de iPhone kan zien dat het nieuwe onderdeel een andere code heeft en dat zorgt voor een kleine kortsluiting.