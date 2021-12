BMW i4 M50: bloedsnel en een overdosis aan rijplezier

Dit jaar stond, naast al het wereldnieuws in de auto-industrie, vooral in het teken van een groot aantal introducties van elektrische auto’s. Daar lijkt het nu toch meer en meer over te gaan. Vrijwel alle nieuwe modellen hebben tegenwoordig een stekker. Vooral de Aziatische automerken, zowel bestaand als een aantal nieuwe toetreders, hebben de markt flink op scherp gezet. Zeker de volledig nieuw ontworpen modellen scoren goed.



Maar wat als een autofabrikant kiest om van een bestaand model deze in een elektrische versie op de markt te brengen en er dan maar gelijk een performance model van maakt? Dat is niet veel merken gegeven. Totdat eind september in de Beierse Alpen het doek van een BMW i4 M50 wordt gehaald. Voor ons staat een BMW 4 serie Gran Coupé. Hij is heel blauw én voorzien van een M-label. Het is de geboorte van misschien wel één van de beste elektrische performance modellen ooit. En als er bij de auto van het jaar verkiezing toch een aparte categorie zou zijn geweest is dit misschien wel de 'auto van het jaar'. Vooral omdat het anders toch iets is als appels met peren.





BMW i4 M50: pure performance, wat heerlijk

Het is een bijzondere ervaring, je stapt in een BMW en neemt in je gedachten je ervaringen met het merk mee. Veel premium comfort en een perfect weggedrag, maar hoe is dat in deze elektrische uitvoering en al helemaal wat betekent de 'M' op deze auto? Die i4 M50 is niet ontworpen door de performance-afdeling van BMW, het merk heeft hem wel voorzien van deze classificatie en dat is niet zonder reden.



Na 5 minuten rijden ben je er eigenlijk al achter. Met een glimlach van je linker- naar je rechteroor stuur je door het Beierse landschap. Het rijgedrag, de performance, het insturen in de bochten, alles voelt zo geweldig. Hoe snel hij werkelijk is weet je dan nog niet, het doet er ook niet toe. De performance en het rijgedrag worden niet alleen bepaald door het aantal seconden dat je erover doet van 0 naar 100. Die performance is echt een ding, zowel in de comfort rijmodus als in de sportstand. Bij dat laatste gebeurt er van alles: de demping verandert, de besturing wordt strakker, de remmen gebruiken nog meer intelligentie en het geluid past zich aan.





Synchronisatie tussen je rechtervoet en je oren

Het doet iets met je systeem. Wat je hoort is geen fake geluid, nagebootst van het rauwe gebrul van een BMW M4 Coupé, maar een spacy sound dat toeneemt als je gas geeft. Je ervaart niet alleen de versnelling van de auto maar hoort het nu ook. Het is een soort synchronisatie tussen je rechtervoet en je oren. In de auto is alles BMW zoals je dat kent, toch is deze ervaring in de BMW i4 M50 echt geweldig. Dit is niet zomaar een van de vele nieuwe elektrische introducties. Dit is, om in Beieren te blijven, Bayern München in de finale van de Champions League. BMW heeft de lat voor deze i4 M50 wat dat betreft ongekend hoog gelegd.