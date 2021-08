Facelift voor de vernieuwde BMW iX3

Hoewel BMW spreekt van een geheel nieuwe BMW iX3 mag je dat best een beetje nuanceren. Het betekent dat het vernieuwde model wat uiterlijk betreft meer overeenkomsten vertoont met de nieuwste volledig elektrische premium modellen, de BMW iX en de BMW i4. Nieuwe bedieningselementen en een uitgebreide standaarduitvoering moeten het premium karakter van het interieur van deze nieuwe BMW iX3 benadrukken. Herkennen doe je hem aan de nagenoeg gesloten BMW 'nierengrille' en de aanwezigheid van de bekende BMW i blauwe accenten. Deze laatste kun je overigens op verzoek kosteloos laten vervangen in een wat meer saaie grijze tint.

BMW komt met een facelift voor de BMW iX3 . Nu de concurrentie groter en groter wordt is het ook voor reeds bestaande modellen zaak om vooral bij te blijven en dat geldt zeker ook voor deze BMW iX3. De facelift is ook een technische ingreep waarbij BMW zelf aangeeft dat het sportieve karakter van de 210 kW (286 pk) en 400 Nm sterke Sports Activity Vehicle (SAV) nog sterker wordt benadrukt. De 2021 versie van de BMW iX3 is vanaf nu standaard voorzien van het M Sportpakket.

De hoogvoltage-accu’s behoren eveneens tot de vijfde generatie. De bruto capaciteit van 80 kWh (waarvan 74 kWh effectief) is volgens opgave goed voor 461 kilometer in de WLTP testcyclus. De werkelijke range is - as always – een stuk lager en o.a. afhankelijk van rijstijl en externe omstandigheden. Dat geldt overigens voor alle elektrische auto’s. Aan een snellaadstation kan de BMW iX3 laden met een vermogen tot 150 kW (DC, gelijkstroom) waardoor de actieradius in tien minuten met 100 kilometer toeneemt. Heb je ook nog eens een thuislader, dan is BMW iX3 meer dan geschikt voor dagelijks gebruik.

De BMW iX3 is voorzien van de BMW eDrive technologie van de vijfde generatie die ook op de BMW iX en i4 wordt toegepast. De geïntegreerde aandrijving heeft een vermogen van 210 kW (286 pk) wat via de achterwielen naar de weg wordt overgebracht. De nieuwe BMW iX3 sprint vanuit stilstand in 6.8 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 180 km/h.

De nieuwe BMW iX3 is er in meerdere uitrustingsniveaus. Sportstoelen met extra zijdelingse steun zijn inmiddels standaard, net als de BMW Live Cockpit Professional die is voorzien van een display waarvan de schermgrootte is vergroot tot 12,3 inch. Verder is hij al voorzien van metallic lak, 19 inch lichtmetalen wielen, adaptief onderstel, automatische bediening van de bagageklep, panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen, een met leder bekleed M Sport stuurwiel en een automatische 3-zone airconditioning. In de duurdere High Executive uitvoering krijg je onder meer lichtmetalen 20 inch wielen, een geluiddempende beglazing in de voorportieren, Comfort Access, Vernasca lederen bekleding, Parking Assistant Plus, BMW Gesture Control, BMW Head-Up Display en een Harman Kardon Surround Sound System.

Verder is er een BMW Intelligent Personal Assistant die moet zorgen voor een hechte band tussen jou en de auto (activeren met “Hey BMW”). En ook de smartphone integratie is opgetrokken naar het hoogste niveau waarbij je de keuze hebt tussen Apple Carplay en Android Auto. Deze zorgen beiden weer voor nog meer connectiviteit, plezier en veiligheid. Als je wilt kun je dankzij een intelligente integratie van Google Maps navigatie-instructies in de Head-Up Display van de BMW tonen.

Waarom we deze auto’s juist zo leuk vinden, heeft alles te maken met de aanwezige gear. En bij de BMW iX3 heeft dat serieuze vormen aangenomen. Dat betekent dat je de beschikking hebt over een ongekende reeks bestuurdersassistentiesystemen: een Parking assistant, een BMW Drive recorder waarmee je video’s rond de auto kunt opnemen en een Driving assistant - type professional - met veel comfort en extra veiligheidssystemen. Zo kan bijv. de Active Cruise Control ook verkeersborden waarnemen en de auto automatisch tot stilstand brengen als het verkeerslicht op rood staat.

Lagere tarieven voor elektrisch laden

BMW wil het laden financieel aantrekkelijker maken dankzij een gestandaardiseerde abonnementsstructuur. Wie bij BMW Charging is geregistreerd, heeft in Europa toegang tot meer dan 200.000 oplaadpunten waarvan er alleen al 80.000 in Nederland staan.

Je hebt de keuze uit meerdere abonnementsvormen, afhankelijk van je eigen behoeften. Het basisabonnement hanteert vaste tarieven per kW voor zowel gelijk- als wisselstroom, ongeacht de lokale tarieven. Dat betekent in Nederland 27 cent per kW wisselstroom, 41 cent per kW gelijkstroom en 22 cent per kW in een speciaal Plus-pakket.

Productie en prijs

De BMW X3 is het eerste model van BMW dat leverbaar is met zowel een benzine- en dieselmotor als met plug-in hybride en volledig elektrische aandrijving. De productie van de nieuwe BMW iX3 gaat in september van start in de fabriek van de joint venture BMW Brilliance Automotive in Shenyang, China. De prijs van deze iX3 begint bij 69.000 euro.