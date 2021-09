BMW i Vision AMBY mobiliteit van de toekomst

Mobiliteit verandert en in een rap tempo. Elektrische auto's lopen zo’n vaart nog niet, e-bikes zijn alleen voor ouderen en verder zal het zook wel meevallen, toch? De vooroordelen lagen letterlijk overal op straat. De werkelijkheid is alleen volstrekt anders. Auto’s met een stekker worden of zijn al de nieuwe standaard. Voordat volledig elektrische auto’s in de meerderheid zijn duurt wat langer maar dat zal tegen 2030 volledig omgekeerd. Inmiddels duiken ook steeds meer nieuwe automerken op, uiteraard allen voorzien van stekker.

De e-bikes hebben de overhand genomen en gaan als warme broodjes over de toonbank. Een jaar levertijd is al normaal. De vraag overtreft by far de productie. Ze zijn er in alle soorten en maten. Van hybride tot modellen waaraan je niet eens kunt zien dat er ergens binnenin een batterij verscholen zit. Als je het over het nieuwe normaal wilt hebben, dan zijn e-bikes een voorbeeld daarvan.

LEV's (lichte elektrische voertuigen)

En dan zijn er nog de exoten. Speed-pedelecs en een grote categorie van LEV’s (lichte elektrische voertuigen) waaronder bijv. de e-scooters en elektrische steps (e-steps) vallen. Die laatste zijn helaas in Nederland nog steeds een onderwerp en worden maar mondjesmaat toegestaan. Mobiliteit verandert en zal zeker een boost krijgen als de automotive industrie mee gaat doen. Al die nieuwe vormen van mobiliteit sluiten naadloos aan op de vraag naar alternatieven voor de bekende vierwielers.

Voor BMW en MINI is het niet een vraag maar eerder een opdracht om naast hun bestaande zeer omvangrijke vloot van auto’s en motoren te komen met nieuwe oplossingen op het gebied van mobiliteit.