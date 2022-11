Tweede opvouwbare Honor komt mogelijk wél naar Europa

Honor was ooit het tweede smartphone merk van Huawei, maar dat is verleden tijd. De Chinese smartphone fabrikant heeft deze week haar tweede opvouwbare smartphone gelanceerd. Ongeveer 11 maanden na de onthulling van de Honor Magic V, is het nu de beurt aan de Honor Magic Vs om de harten van foldable smartphone fans te veroveren. In tegenstelling tot zijn voorganger is de kans aanwezig dat de Honor Magic Vs uiteindelijk ook in Europa in de winkels verschijnt.

Compact, maar wel groot

De tweede opvouwbare Honor is iets compacter dan zijn voorganger, maar het blijft natuurlijk een fors toestel. Opengevouwen heeft hij een 90Hz OLED scherm van maar liefst 7,9 inch (2272x1984 pixels). Aan de ‘buitenkant’ van de Honor Magic Vs zit ook nog een 6,45 inch OLED Full HD (2560x1080p) 120Hz scherm. In opengevouwen toestand is het toestel met 6,1 millimeter wel lekker dun. Dichtgeklapt wordt de dikte ineens wel 12,9 millimeter. Dat heeft te maken met de speling tussen beide helften en de camerabobbel. Met 267 gram is het ook niet echt een licht toestel. Daarvoor zorgen natuurlijk met name de twee schermen.

De Honor Magic Vs heeft in totaal vier camera’s. Een triple camera setup aan de achterkant met een 54 megapixel (f/1.9) groothoek sensor, een 50 megapixel (f/2.0) ultra-wide sensor en een 8 megapixel (f/2.4) telelens. Aan de voorkant bevind zich nog een 16 megapixel (f/2.5) groothoek camera voor selfies.