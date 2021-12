Gaat Honor de Victorie kraaien met de opvouwbare V?

Enkele weken geleden dook ineens het smartphone merk Honor weer op in Europa, met de aankondiging van de Honor 50. En daar komt binnenkort ook een opvouwbaar toestel bij. Daarvan laat het merk vandaag een nog weinig onthullende teaser zien. De Honor Magic V wordt een ‘foldable flagship’. Goh, waar heb ik die term eerder gehoord? Niet eens zo heel lang geleden, maar dit terzijde.

Honor Magic V min of meer getoond

Details over het toestel, dat in een afbeelding op twitter min of meer te zien is, zijn nog niet bekend. Daar wordt her en der natuurlijk wel al driftig over gespeculeerd. Gesproken wordt over 8 inch opvouwbaar scherm en een 6,45 inch scherm aan de buitenzijde van het toestel. De naam ‘V’ verwijst, zo lijkt het, naar de lettervorm die het toestel laat zien wanneer het voor een deel opengevouwen is. Of Honor hiermee ook de indruk wil wekken dat ze met de Magic V de Victorie zullen kraaien over het landschap van de opvouwbare smartphones zal moeten blijken. Ik denk het niet, tenzij de Chinezen wél een foldable killer-app of usecase uit de hoge hoed toveren.