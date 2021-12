Oppo stort zich ook op de markt van de opvouwbare smartphones

“Nieuwe vormfactoren luiden een spannende nieuwe tijd in voor de smartphonetechnologie. OPPO heeft veel tijd en moeite gestoken in het bedenken van een betere benadering van een opvouwbare smartphone door te experimenteren met een reeks van vormfactoren, scharnierontwerpen, displaymaterialen en beeldverhoudingen. Dit alles om een nieuw toestel

Daarbij staat de ‘N’ voor de transitie van Novelty naar Necessity, aldus de smartphone fabrikant. Oppo doelt daarmee natuurlijk dat men verwacht dat dit toestel, nadat Samsung en in mindere mate Huawei, de eerste opvouwbare smartphones onthulden, er voor moet zorgen dat de opvouwbare formfactor nu serieuze vormen aanneemt. De (nabije) toekomst zal dat moeten uitwijzen. Vooralsnog zal de Find N alleen in China in de winkels verschijnen. Daar is hij vanaf 23 december te koop in twee varianten. Het model met 8GB RAM en 256GB opslagcapaciteit kost omgerekend niet iets minder dan 1075 euro (7699 Yuan). De uitvoering met 12GB RAM en 512GB opslag kost iets meer dan 1250 euro (8999 Yuan)

Deze dagen is er nogal wat nieuws van Oppo. De Chinese fabrikant houdt momenteel haar INNO DAY 2021. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden duurt dat event langer dan één dag, maar dit terzijde. Vandaag, op de tweede dag, onthulde Oppo haar eerste opvouwbare smartphone, de Oppo Find N.

Specificaties

De Find N is uitgerust met een scherm dat, uitgevouwen, een beelddiagonaal van 7,1 inch en een beeldverhouding van 8,4:9 heeft. Door die beeldverhouding is het schermoppervlak 60 procent groter dan dat van een ‘standaard’ smartphone met een 6,5 inch scherm. Aan de buitenzijde zit nog een 5,49 inch scherm.

Het toestel is verder voorzien van een triple-camera configuratie. Die bestaat uit een 50 megapixel camera van Sony (IMX-766 sensor), een ultrawide camera van 16 megapixels en een 13 megapixel camera met telelens. Andere noemenswaardige specs zijn de aanwezigheid van een Qualcomm Snapdragon 888 processor, een 4500 mAh accu en Dolby Atmos-support.

Flexiescharnier

Een van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van opvouwbare smartphones, dat bleek al vanaf het eerste moment dat de eerste toestellen met deze formfactor op de markt verschenen, is de technologie van het scharnier. Oppo heeft, naar eigen zeggen, een scharniertechnologie ontwikkeld, het ‘flexiescharnier’, dat net zo soepel werkt als de gewrichten van het menselijk lichaam. “OPPO's scharnierontwerp in waterdruppelvorm lost een aantal grote pijnpunten op van opvouwbare apparaten. Zo heeft OPPO de hoek van de vouw in het scherm vergroot en biedt het een buffer wanneer het scherm vouwt. Dit resulteert in een minimale vouw die tot 80 procent minder opvalt in vergelijking met andere apparaten”, aldus de fabrikant. Dat laatste is overigens bevestigd door tests van de TüV.

Klinkt goed, maar in de praktijk zal pas echt duidelijk worden hoeveel beter, of niet, de Oppo Find N vouwt, en blijft vouwen, vergeleken met zijn concurrenten. Omdat het toestel voorlopig nog niet naar deze kant van de aardbol komt, is dat dus nog even afwachten.