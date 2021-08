De nieuwe Fold’s laten zien dat Samsung de weg kwijt is

Een week geleden was het zover. Samsungs ‘traditionele’ zomer editie van ‘Unpacked’. Jarenlang was dit het moment waarop de Koreaanse fabrikant de volgende generatie van de Galaxy Note aan de wereld toonde. Tot dit jaar. De Galaxy Note is het debacle van de ‘ontploffende’ Note 7 accu’s eigenlijk nooit helemaal te boven gekomen. Op zich verstandig van Samsung om dat boek, wellicht voorgoed maar in ieder geval voorlopig, te sluiten. Echter, wat er voor in de plaats komt, is mijns inziens net zo kansloos als de pogingen van Nokia om weer een smartphone wereldleider te worden. De Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 gaan het ‘verlies’ van de Galaxy Note niet doen vergeten. Het enige wat Samsung met deze opvouwbare toestellen kan gaan opvouwen, is haar marktaandeel!

Samsung bukte zich niet

En dat terwijl Samsung twee jaar geleden een enorme kans in de schoot geworpen kreeg. Met dank aan de NSA, een blond-oranje zakenman die zich vier jaar president mocht noemen en de daaruit voortvloeiende hetze tegen Huawei, de op dat moment grootste smartphone uitdager van de Koreanen. Terecht of niet, het marktaandeel van Huawei lag op straat. De Chinese fabrikant mocht en kon geen volwaardige Android smartphones meer op de markt brengen en zag haar marktaandeel kelderen op een manier zoals voorheen alleen Nokia en BlackBerry dat meegemaakt hadden. De concurrentie hoefde dat marktaandeel alleen maar even op te rapen.

Xiaomi en Oppo deden dat gretig, Samsung niet. De wereldmarktleider – die dat op dit moment volgens de berekeningen van diverse marktanalisten al niet meer is – wilde zich blijkbaar niet bukken. Voelde men zich daar in Seoul al te groot voor? Dat zal toch niet? Nee, ik denk echt dat Samsung te maken kreeg met het fenomeen waar elke marktleider uiteindelijk tegen aanloopt; de wet van de remmende voorsprong en de angst om te veranderen. ‘Never change a winning team or formula’ is wat Nokia en BlackBerry – en jaren daarvoor ook Motorola – al fataal werden. En nu dus ook Samsung in zijn greep lijkt te hebben.