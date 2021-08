Samsung gelooft heilig in opvouwbare smartphones

Samsung gelooft heilig in de toekomst van opvouwbare smartphones. En de nieuwe duurzame Samsung Galaxy Z Fold3 5G en Galaxy Z Flip3 5G zijn daar het beste voorbeeld van. Samsung lanceert deze nieuwe foldables vooral op de wensen van gebruikers en liefhebbers van de Galaxy Z-serie. Opvouwbare smartphones, het voelt toch een beetje als een stap terug in de tijd zou je denken maar niets is minder waar. Want daar komen we vandaan, de klapmobieltjes, ooit razend populair. In Azië nog steeds een veelgevraagd en gebruikt product. In het westen zijn we gewend aan de smartphone zoals we deze kennen. Rechthoekig, zwart en soms met een fraai design aan de achterkant.



De camera’s zijn de gamechanger, in vele variaties met een dosis extra lenzen en natuurlijk met een selfie Cam aan de voorzijde. Het is hooguit nog een battle tussen iOS (Apple), Android (alle andere merken) en Harmony OS (Huawei).

Samsung durft het echter toch aan om haar nieuwe modellen opvouwbaar te maken. De vraag is of de markt er echt op zit te wachten, Samsung iets weet wat andere merken niet weten of het snode plannen heeft deze markt open te gaan breken met spectaculaire modellen en dito prestaties. Het is lef hebben om deze nieuwe modellen, de derde generatie Galaxy Z, te benoemen als de toekomst van smartphones. De nieuwe Z Flip3 en de trendy Z Fold3 zijn duurzamer en hebben beide een, wat prachtig wordt omschreven, geoptimaliseerde vouwervaring.

De Z Fold3 moet, met het ononderbroken 7,6 inch Infinity Flex Display en de eerste S Pen ooit op een opvouwbare smartphone, het perfecte device worden voor multitasking. De Z Flip3 is vooral een trendy smartphone en lijkt ook wel wat meer toegankelijk met het slanke en compacte design waardoor het model bijvoorbeeld wat onopvallender in je broekzak past of makkelijk is op te bergen in een klein tasje.

Duurzamer en krasbestendig

Nieuw aan de Fold3 en de Z Flip3 is dat beide modellen uitgerust waterbestendigheid (IPX84) zijn. De toestellen zijn gemaakt van Armor Aluminum met Corning Gorilla Glass Victus waardoor ze tegen een stootje kunnen. Door een nieuwe beschermlaag is het hoofdscherm 80% duurzamer dan voorgaande modellen.

Beide foldables kun je door een slim scharnier in iedere hoek blijven gebruiken. Testen hebben volgens Samsung bewezen dat de Z Fold3 en Z Flip3 probleemloos 200.000 keer open en dicht kunt vouwen.