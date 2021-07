​Huawei kondigt Huawei P50 aan met besturingssysteem HarmonyOS

Telefoonmerk Huawei heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Het gaat om de Huawei P50 en Huawei P50 Pro, die zijn voorzien van Snapdragon 888. Interessanter is waarschijnlijk het besturingssysteem, want deze telefoon werkt niet op Android, maar op HarmonyOS, Huawei’s eigen besturingssysteem. Er is wel een ‘maar’: het vlaggenschip verschijnt alleen op de Chinese markt.



HarmonyOS

Huawei ligt al jaren met de Amerikaanse overheid overhoop, waardoor er nog steeds een ban is voor Amerikaanse bedrijven om met Huawei samen te werken. Dat geldt ook voor Google en daarmee Android. Huawei was naar eigen zeggen al voor die ban bezig met zijn eigen besturingssysteem dat naast Android en iOS moest gaan bestaan, maar uiteraard is dat vooral door die ban in een stroomversnelling geraakt. En zo zijn we nu beland bij de eerste grote Huawei-release met HarmonyOS als besturingssysteem.

Het is spijtig dat we niet kunnen ervaren hoe dat is, want de Huawei P50 komt alleen uit op de Chinese markt. Het is voor het eerst dat een telefoon uit de P-serie van het merk, wat eigenlijk de hoofdserie is, geen Westerse release krijgt. Bovendien is de telefoon wat laat, vergeleken bij zijn voorgangers. Dat is behalve door de Amerikaanse sancties te wijten aan tekorten in onder andere chips, hoewel Huawei hiervan vorig jaar een flinke voorraad van schijnt te hebben aangelegd.