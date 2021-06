​Huawei’s HarmonyOS is voor veel meer dan smartphones alleen

Het plan van Huawei is sowieso om te zorgen dat HarmonyOS op zoveel mogelijk verschillende apparaten komt te staan, want het wil een smarthome écht smart maken. Zo zouden slimme lampen nu eigenlijk helemaal niet zo slim zijn, omdat het aparte apparaten zijn die met elkaar in contact staan. Huawei ziet het liever zo: HarmonyOS is als het ware één apparaat dat je gebruikt op meerdere gadgets. Het besturingssysteem is overkoepelend en je kunt dus op je smartphone een foto maken met je smartphonecamera, maar ook selecteren dat je de foto wil maken met je beveiligingscamera of je laptop.

Huawei blijft benadrukken dat HarmonyOS geen reactie is op de ban van de Verenigde Staten, maar we kunnen ons zo voorstellen dat het de ontwikkeling van een eigen besturingssysteem (want dat is wat HarmonyOS is) wel degelijk heeft versneld door het feit dat Google geen diensten meer mag verlenen aan het Chinese bedrijf.

Huawei heeft deze week officieel verschillende nieuwe producten geïntroduceerd, inclusief het eigen besturingssysteem HarmonyOS. De eerste gadget die we in Nederland kunnen gebruiken die op dat nieuwe besturingssysteem draait, dat is het slimme horloge Huawei Watch 3. HarmonyOS is namelijk op veel meer producten installeerbaar dan op smartphones alleen.

Huawei's eigen besturingssysteem

Op dit moment hebben we het nog niet zo meegemaakt, maar dat is wel waar Huawei naartoe wil. Om die reden heeft het het besturingssysteem zo schaalbaar gemaakt. Een keukenmachine heeft minder functionaliteit en kracht nodig dan bijvoorbeeld een smartphone.

Tegelijkertijd wordt er veel gesproken over HarmonyOS. Is het wel echt een heel apart besturingssysteem, of leunt het toch veel op de sterkte punten die we kennen van Android? We hebben het besturingssysteem helaas nog niet zelf kunnen testen, alleen even kort gezien op de nieuwe Huawei Watch 3. Daar zag het er goed uit, al wordt er naast Android ook veel van Apple geleerd, zoals onder andere het kunnen zoomen op apps.

Het is spijtig dat het uurwerk van Huawei Watch 3 zo flink is, want voor smalle polsen is het klokje al snel te groot. Zeker de Pro-variant, die nog groter is. Het AMOLED-scherm is 1,43 inch. De smartwatches zijn voorzien van ultra langdurige modi of gewone modi, waardoor de batterij tot wel 21 dagen kan meegaan.