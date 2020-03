​Huawei kondigt Huawei P40 Pro aan

Het toestel heeft aan de achterkant vier camera’s, een Ultra Wide Cine Camera en een zogeheten Time of Flight-camera. Huawei P40 Pro heeft een 50x SuperSensing Zoom om alles van ver weg extra dichtbij te halen. Huawei zet verder vooral in op die lichtinval, waardoor bijvoorbeeld de huidskleur natuurlijker wordt op foto’s. Je kunt bovendien bokeh toevoegen aan video’s én timelapse video’s maken in 4K-beeldkwaliteit.

Die Ultra Vision betekent dat je nog betere nachtfoto’s kunt maken. Huawei geeft er zelf het voorbeeld bij van een sterrenhemel. Daarnaast is het mogelijk om betere portretten te schieten dankzij een nieuw super portret-algoritme. De telefoon schijnt beter om te gaan met licht, waardoor foto’s mooier worden, zeker als het schemerig of helemaal donker is. Dat kan mede dankzij de 1/1.28 inch sensor. Met een betere periscoop kan het toestel 5 x optisch zoomen.

Huawei heeft via een livestream zijn nieuwe toestel aangekondigd, het gaat om de Huawei P40 en Huawei P40 Pro. Het is de opvolger van de Huawei P30 . Beide toestellen zijn voorzien van 5G-ondersteuning. De Pro-variant heeft nog wat extra opties, waaronder draadloos laden op 40 watt, superslowmotion en een Ultra Vision-sensor op een van de achtercamera’s.

5G-ondersteuning

De toestellen zijn voorzien van een Kirin 990 5G-processor en daarmee moet het toestel goed overweg kunnen met meerdere apps tegelijk. Naast 5G-ondersteuning kan het toestel ook omgaan met Wi-Fi 6 Plus. De vingerafdrukscanner in het scherm schijnt 30 procent sneller te werken dan in eerdere Huawei-toestellen. De toestellen hebben een dubbele selfiecamera, waardoor het 'perferatorgat' dat je bij veel telefoons ziet, langer is. Er is geen notch meer.

De P40 is qua uiterlijk niet heel anders dan eerdere Huawei-telefoons, maar heeft dunnere zijranden en een iets andere plaatsing van de camera's aan de achterzijde. Datzelfde geldt voor de Pro, maar die is afgerond aan alle vier de zijkanten, wat we nog nooit eerder zagen in een Huawei-toestel. De toestellen zijn verkrijgbaar in glanzend zwart en matzilver.

Huawei P40 Pro verkrijgbaar in Nederland

De Huawei P40 Pro en Huawei P40 zijn vanaf 7 april in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro voor de Pro-variant en 799 euro voor de standaard P40. Later (in juni) volgt nog de Huawei P40 Pro+, die in wit keramiek en zwart keramiek komt. Die telefoon kan 100x digitaal zoomen.