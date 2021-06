Huawei toont opvallende camera’s van de P50

Op die camera modules bevinden zich, kijkend naar de informatie van Leica die kort te zien is, een 35mm groothoek en een 125mm telelens objectief. Welk model van de P50-Series hier getoond werd, de Pro of de standaard uitvoering, dat is niet duidelijk. Echter, het zal zeker niet de P50 Lite geweest zijn, mocht die er komen.

Tijdens de presentatie het HarmonyOS, Huawei’s eigen besturingssysteem, onder andere voor smartphones, lichtte de Chinese fabrikant op het eind nog een tipje van de sluier van de Huawei P50 op. Die smartphone, die ook uitgerust gaat worden met het nieuwe HarmonyOS, is juist vanwege het ontbreken van Google Play diensten bij voorbaat al kansloos. De verkoopcijfers van Huawei smartphones zijn sinds het handelsverbod dat de VS invoerde sneller gekelderd dan die van Nokia en BlackBerry, een jaar of tien geleden.

Lanceerdatum nog niet bekend

Wanneer Huawei de P50 officieel gaat onthullen is nog niet bekend. Dat heeft natuurlijk deels te maken met de coronacrisis, maar toch vooral ook vanwege het voortdurende handelsverbod waardoor het inkopen van onderdelen voor Huawei al een paar jaar een bijzondere uitdaging is. De presentatie van de nieuwe flagship P-Series zou normaliter, net als de afgelopen jaren, in Parijs plaatsgevonden moeten hebben, ergens in april.

Het zal voor de verkoopcijfers van de P50 niet veel uitmaken of, en zo ja wanneer, Huawei de P50-series naar ons deel van de wereld brengt. In 2019 gingen van het merk wereldwijd nog ruim 240 miljoen toestellen over de toonbanken. Goed voor een tweede plek op de lijst van marktleiders, achter Samsung en voor Apple. In 2020 waren dat er nog ‘slechts’ 189 miljoen, waarvan het leeuwendeel in eigen land aan de man en vrouw gebracht werden. Daardoor was Huawei wereldwijd nog net de nummer drie. Inmiddels is Xiaomi Huawei ook al gepasseerd en komt zelfs de vierde plek in gevaar met de opkomst van merken als Vivo en Oppo. Kwestie van tijd, als je het mij vraagt.