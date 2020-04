​Huawei P40 Pro doet een beetje pijn

Wanneer je Huawei P40 Pro voor het eerst ziet, zal je waarschijnlijk vooral de achterkant enorm opvallen. Ons reviewtoestel is een zilveren variant, waarbij sommige kleuren van buitenaf de kleur lijken te beïnvloeden. Een mooi effect op dit toestel, dat verder van glas is. Hij ligt lekker in de hand, mede doordat hij aan alle kanten is afgerond. Het scherm loopt dus ook iets door naar de zijkant, want het gevoel geeft dat het groter is. Ook in inches gemeten is het scherm niet klein: 6,5 inch maakt deze groter dan Huawei P30 Pro van 6,4 inch.

Het is nog geen maand geleden dat Huawei met zijn nieuwe vlaggenschip kwam: Huawei P40 Pro. Een geweldig toestel dat nóg betere foto’s moet maken dan eerdere smartphones van het Chinese bedrijf. We hebben het eens goed getest. Is Huawei P40 Pro inderdaad weer een stap beter dan de Huawei P30 Pro?

Want ja, Huawei zet nog steeds flink in op fotografie en we geven het groot gelijk. Het toestel beschikt over een 50 MP-camera met extra lichtinval, 12 MP-telephotolens met 5x optische zoom, de 3D-camera met dieptesensor en een 40 MP-groothoeklens. Waar P40 Pro zeker in vergelijking met de concurrentie in uitmunt, dat is zoomen: je kunt erg goed naar voren halen wat enorm ver weg is. Ook is het toestel lekker snel in het schieten van de foto. Ook al beweegt iets enorm, de telefoon weet er vaak binnen een fractie van een seconde raad mee. Het is ook een erg fijn toestel om groothoekfoto’s mee te maken, wat handig is als je een kiekje moet schieten in een kleine ruimte, of als je niet verder van iets af kunt staan en toch het hele gebouw of object op de gevoelige plaat wil zetten.

Het OLED-scherm laat weer extreem heldere kleuren zien en kan enorm fel worden gezet. Iets dat ik nog steeds een nadeel vind aan Huawei-telefoons: zelfs de minst felle stand geeft alsnog een enorme bak licht. Niet het meest prettige als je voor het slapengaan nog even een rondje socials wil doen. Aan de andere kant heeft dat scherm met al zijn kleurenpracht wel als groot voordeel dat het de geweldige foto’s die je met dit toestel kunt maken, ook in vol ornaat kunt bekijken.

Huawei's camera's

Huawei is al langere tijd een populair merk als het om de camerakunsten gaat, maar er is ook een vreemde misser te bespeuren op P40 Pro. De macromodus schittert in afwezigheid. Het is niet mogelijk om zo’n mooie, gedetailleerde foto te schieten als je extreem dichtbij een object bent. Enorm jammer, want ik heb geweldige macrofoto’s geschoten met een Huawei-telefoon van 1,5 jaar oud: Mate 20 Pro. Het is ook echt een gemiste modus op dit nieuwe vlaggenschip.



Al met al is Huawei P40 Pro een fantastisch toestel. Je maakt er foto’s mee die inderdaad soms professioneel lijken en menig persoon zal jaloers zijn op de snelheid waarmee je deze prachtplaatjes schiet. Er is echter één ding dat dit toestel voor ons in het westen nagenoeg onbruikbaar maakt: je kunt niet via een officiële weg Google Services op het toestel installeren. Kort gezegd betekent het geen Google Play Store, geen Gmail, geen Google Maps. Lang gezegd betekent het allerhande problemen met apps als Tinder, Hardlopen met Evy, Marktplaats, Uber en 9292ov. Locatie is in deze apps een belangrijke factor en deze apps zijn gemaakt om juist met Google’s locatiedienst te werken.

Huawei AppGallery

Zelfs WhatsApp kun je niet zomaar downloaden: de app is zelfs niet in Huawei’s eigen AppGallery te vinden, want je wordt doorgestuurd naar een website om de losse APK (app-bestand) te downloaden. Hiervoor moet je echter toestemming aan derden geven om een voor Huawei onbekende app te installeren, wat desastreuze gevolgen kan hebben voor de beveiliging van je toestel. Je kunt overigens wel een Gmail-app downloaden als aparte APK, maar let op: het toestel geeft dan aan dat je Google Services nodig hebt en die kun je niet op een legale manier laten werken op dit verder zo indrukwekkende toestel.