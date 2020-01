Huawei toont spierballen met een Kung Fu gevecht via 5G

Huawei is onlosmakelijk verbonden aan de wereld van 5G. Het is ook zeker dat we niet zonder 5G kunnen als we mee willen blijven innoveren in een snel veranderende wereld. Zo zullen er zonder 5G geen autonome auto’s kunnen rondrijden. Maar 5G is eigenlijk nodig op alle gebieden van communicatie, gezondheidszorg en veiligheid. We lijken in Nederland nog niet erg overtuigd te zijn van de noodzaak, maken ons zorgen over straling en twijfelen of we wel met Huawei in zee moeten gaan.



Dat geldt met name voor de aanleg van infrastructuur. Als het aan KPN had gelegen hadden we waarschijnlijk al over 5G kunnen beschikken i.s.m. Huawei. Inmiddels staat Huawei in de VS en deels in Europa zwaar onder druk en lijkt het er voorlopig op dat de aanleg van 5G in samenwerking met Huawei nog ver weg is. Ook op smartphone gebied stagneert er van alles als gevolg van het inmiddels al langdurige handelsverbod. Door dit verbod mag Huawei geen Google-apps op zijn telefoons installeren.



Dat betekent inmiddels dat het flagship toestel de Huawei Mate 30 Pro 5G, een high-end smartphone (op specificaties waarschijnlijk het beste toestel in de markt) hier niet op de markt dreigt te gaan komen. Het is de ultieme smartphone, vooral in combinatie met 5G. Het toestel heeft o.a. 4 camera’s aan de achterzijde, een 6.5 inch-oled-scherm, een 32 megapixel selfiecamera en een 4500 mAh accu met superfast wireless charging. Verder zou de Huawei Mate 30 Pro 5G over een open-source-versie van Android 10 met EMUI 10-interface beschikken. Dit laatste vanwege de handelsboycot.