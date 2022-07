Nieuwe opvouwbare Samsung smartphone(s) op komst

Samsung heeft de datum voor de komst van de volgende nieuwe smartphone bekendgemaakt. Op 10 augustus staat weer een Unpacked event gepland. Op de bijbehorende afbeelding van die aankondiging is te zien dat we in ieder geval één nieuwe opvouwbare smartphone mogen verwachten, zonder dat daar verder iets over geroepen wordt. Laten we hopen dat Samsung met de lancering van de volgende opvouwbare smartphones weer normaal gaat doen. De Fold3 en Flip3 waren mijns inziens toch vooral het bewijs voor het feit dat de Koreanen de weg een beetje zijn kwijtgeraakt voor wat betreft de top van de smartphone markt.

De vierde Fold, Flip, of toch beiden?

De afgelopen jaren heeft Samsung al drie generaties van de opvouwbare smartphone in de markt gezet. Mede door de prijskaartjes zijn dat geen toestellen waarvan vele (tientallen) miljoenen over de toonbank vliegen. Opvallend is wel dat voor het event van 10 augustus maar één toestel getoond wordt. Dat zegt natuurlijk nog niet veel, maar de Koreaanse fabrikant onthulde de afgelopen jaren telkens twee opvouwbare modellen, de Fold en de Flip. Beiden zijn inmiddels toe aan de vierde generatie. De vraag is echter of we op 10 augustus ook weer twee nieuwe modellen gaan zien, en zo nee, welke van de twee wordt dan vernieuwd?

Als ik moet gokken, dan ga ik toch nog steeds uit van zowel een nieuwe Fold als een nieuwe Flip. Mocht Samsung besluiten toch maar één nieuwe opvouwbare smartphone te presentere, dan gok ik op de Flip. En niet alleen omdat de afbeelding van Samsung duidelijk de nieuwe Flip (dat wordt dan dus de Flip4) toont. Van de twee modellen wordt de Flip het best verkocht, mede omdat die nog redelijk betaalbaar is. Maar ook omdat de Flip een relatief compact toestel is, en daarmee dus een ander publiek aanspreekt. Over een week of drie weten we ongetwijfeld meer.