Custom software op de Z Fold3? Dan geen camera meer!

Bij veel Android smartphone gebruikers woekert als ze een nieuw toestel kopen nog altijd het verlangen om de standaard besturingssoftware te vervangen door een ‘eigen’ of custom ROM. Daarvoor moet een bootloader unlock uitgevoerd worden. Voor tech-geeks (no offence) die weten waar ze mee bezig zijn is dat doorgaans geen enkel probleem. Maar het kan wel de functionaliteit van het toestel beperken. Zo ook bij de nieuwe, peperdure, Galaxy Z Fold3.

Unlock bootloader blokkeert camera’s

Het unlocken van de bootloader is iets dat fabrikanten het liefst willen voorkomen en het beperken van functionaliteit is hun manier om daar een stokje voor te willen steken. Dat is dus ook het geval bij de nieuwe Samsung Galaxy S Fold3. Wanneer op dat toestel de bootloader unlocked wordt, dan werken de camera’s niet meer, zo blijkt uit een afbeelding van iemand die dat probeerde.