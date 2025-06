Wanneer komt slimme Siri uit op de iPhone?

Siri zou persoonlijker worden en slimmer, maar we hebben daar nog weinig van gezien. Waar Apple in 2024 nog sprak over de slimmere Siri, daar lijkt het er nu vrij stil over. Nu blijkt zelfs dat deze betere Siri pas in de lente komt. In 2026 dus.

Slimmere Siri

Apple beloofde vorig jaar al dat Siri een enorme upgrade zou krijgen met iOS 18, maar het lijkt erop dat dat eerder iOS 26 zal worden. Hoewel, ook op WWDC hebben we eigenlijk weinig gehoord over Siri. De spraakassistent van Apple was altijd heel populair, maar ze wordt inmiddels aan alle kanten ingehaald door AI-assistenten zoals die van OpenAI (ChatGPT) en Google (Gemini). Apple loopt achter als het om kunstmatige intelligentie gaat. Mogelijk omdat het het helemaal tot in de puntjes wil perfectioneren, maar het is de vraag of het niet iets te laat aanschuift aan tafel. Het ‘eten’ lijkt al verdeeld te zijn.

Waarschijnlijk verschijnt de persoonlijkere, betere Siri pas wanneer iOS 26,4 op de markt komt. Dat we nu bij iOS 18 zitten betekent overigens niet dat we nog heel lang moeen wachten: vanaf deze herfst zal Apple zijn iOS-updates geen gewone cijfers meer meegeven maar cijfers corresponderend met het jaar waarin ze vooral gebruikt gaan worden, wat betekent dat de aankomende iOS-upgrade die in september wordt verwacht iOS 26 zal heten. Maar we moeten nog wel door iOS 26.1, 2 en 3 wachten tot de slimme Siri van de partij is.