Helprr: “Het zijn de kleine klusjes waarvan je niet weet wat je ermee moet doen”

Je wil een gordijn ophangen, maar je hebt zelf niet het gereedschap of de vaardigheden om dat te doen. En een professionele klusser inhuren via Werkspot voelt wat overdreven voor zoiets kleins. Daarom is Helprr in het leven geroepen: een app voor kleine klussen in en om het huis, waar je snel in contact komt met handige mensen uit de buurt. Of het nu gaat om meubels monteren, schilderen of iets ophangen – je zet je klus eenvoudig online, gratis of tegen een vergoeding. We spraken de oprichter van het platform, Thom Nierop, over deze nieuwe app.

Helprr

Dat verhaal van dat gordijn? Dat is een echte ervaring van Thom zelf geweest, toen hij nog in een studentenhuis woonde. “Soms helpen ouders, vrienden of buren elkaar klussen, maar dat gaat niet altijd. Daarom kwam ik op het idee van Helprr. Een laagdrempelige manier waar mensen een plek hebben om hun klusje te plaatsen.” Het is een soort Werkspot, maar dan net even anders, en dat vinden de mensen van Werkspot alleen maar tof, zo blijkt. “De mensen die Werkspot zijn gestart investeren in Helprr. Het grootste verschil tussen de twee is dat Werkspot echt zoekt naar een professionele klusjesman om bijvoorbeeld een dakkapel te maken. Bij ons zijn het de kleine klusjes waarvan je zelf niet goed weet wat je ermee moet doen.”

Klinkt als een handige app, maar van een leuk idee in een studentenhuis tot een heel bedrijf is natuurlijk wel een reis. “Ik had op LinkedIn een bericht geplaatst met wat ik wilde doen en dat ik IT-ondersteuning zocht. Toen zei Emiel dat hij dat wel leuk vond. We kenden elkaar al wel en zijn toen om tafel gegaan. We hadden eerst een website gemaakt, mede om te kijken hoe mensen het gingen gebruiken, waarna we hebben gekeken hoe een app goed zou kunnen werken. Emiel zat op dat moment niet diep in de appbouw, maar hij is het gewoon gaan leren. Ik doe het design en hij doet de techniek. Soms bedenk ik dingen die eenvoudig lijken, maar op IT-gebied juist ingewikkeld zijn. Verder hebben we nooit grote meningsverschillen.”

Hulp bij verhuizen of schoonmaken

Er zijn zes categorieën in de app, zoals schilderen, schoonmaken, verhuizen en tuinieren. Waarom het niet gewoon open is, dat is om het wat overzichtelijker te houden. “Het is lastig om iedereen altijd van een oplossing te voorzien. Er komen in de toekomst nog wel categorieën bij, zo spelen we met het idee om bijvoorbeeld IT-klusjes toe te voegen.” Je kunt bij je klusje zelf aangeven hoeveel geld je ervoor over hebt, je kunt ook vragen of mensen het gratis doen. Mensen kunnen op hun beurt aangeven wat ze ervoor vragen. Als beide partijen eenmaal tevreden zijn en er is afgesproken, dan wordt het geld voor de klus in een soort spaarpot bij ons gezet. Zodra is bevestigd dat de klus is geklaard (met goedkeuring van de persoon met het klusje) wordt het bedrag vrijgegeven.