Android 16 is er: Google introduceert nieuwe functies, verbeterde beveiliging en meer personalisatie

Pixel Feature Drop juni 2025

Voor gebruikers van Pixel-apparaten brengt de juni-editie van de Pixel Drop een reeks handige verbeteringen. In de Contacten-app is een nieuwe widget toegevoegd genaamd Pixel VIPs, waarmee je eenvoudig je belangrijkste contacten kunt prioriteren. Je ziet recente interacties, verjaardagen en — indien gedeeld — locatiegegevens. Oproepen van deze personen kunnen zelfs de ‘Niet Storen’-stand doorbreken, zodat je altijd bereikbaar bent voor wie écht belangrijk is.

Een andere opvallende toevoeging is de introductie van aangepaste stickers in Gboard. Dankzij generatieve AI maak je nu zelf stickers met een simpele prompt. Deze functie wordt gefaseerd uitgerold, maar is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland of België.

Verder is Satelliet-SOS nu actief in Australië, waardoor gebruikers ook in gebieden zonder mobiel bereik hulpdiensten kunnen waarschuwen. Daarnaast biedt de Recorder-app — bekend van zijn transcriptie- en samenvattingsfunctie — nu ondersteuning voor het Frans en Duits, wat het bereik van deze tool aanzienlijk vergroot.