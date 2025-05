Grootste Android-vernieuwing in jaren: nieuw design, Gemini-integratie & slimme beveiliging

Tijdens The Android Show: I/O Edition 2025 heeft Google de grootste vernieuwing van Android in jaren aangekondigd. De combinatie van een nieuw visueel ontwerp, slimmere AI-functionaliteit en verbeterde beveiliging maakt duidelijk: Android beweegt zich richting een veel persoonlijker, proactiever en intuïtiever ecosysteem. We nemen je mee langs de belangrijkste vernieuwingen van dit Android-tijdperk.

Material 3 Expressive: Android krijgt gevoel

De opvallendste update zit in het uiterlijk: Material 3 Expressive is een nieuwe visuele taal voor Android, ontworpen om technologie meer emotie en karakter te geven. De interface reageert vloeiender op interactie, gebruikt felle kleuren en speelse vormen, en introduceert animaties die bijna tastbaar aanvoelen. De nieuwe vormtaal komt naar telefoons én smartwatches.

“We willen een interface die niet alleen werkt, maar ook voelt,” aldus Google.

In een demonstratie werd getoond hoe Material 3 Expressive gebruikmaakt van geavanceerde bewegingsfysica om knoppen en overgangen natuurlijker te maken. Verwacht dus een smartphone-ervaring die er niet alleen beter uitziet, maar ook prettiger aanvoelt in dagelijks gebruik.