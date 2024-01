Je hebt hem altijd bij je, maar haal je er ook echt uit wat erin zit? Je hoeft niet constant met je telefoon bezig te zijn om er meer uit te halen. Soms zijn er ook heel handige functies die je simpelweg nog niet kent en juist zorgen dat je bijvoorbeeld minder met je telefoon bezig hoeft te zijn. We geven je 6 tips om meer uit je Android-telefoon te halen.

Verwijder de bloatware Veel mensen denken onterecht dat de apps die al staan voorgeïnstalleerd ook een soort verplichting zijn. Hoewel je ze niet altijd kan verwijderen (en dat een best kwalijke zaak is), is er wel degelijk een manier om die app niet meer in je applade tevoorschijn te zien komen. Je kunt ze namelijk ook uitschakelen. De app wordt niet van je telefoon gehaald, maar je ziet hem niet meer. Ideaal voor dat soort apps waar je niet op zit te wachten, zoals YouTube Music bijvoorbeeld.

This is the Oppo Reno 10 Pro+.



For a phone priced at ~$800, it is unacceptable that this kind of bloatware or "unwanted stuff" exists here.



Oppo's stock apps are fine, but these? pic.twitter.com/sELgpZVKoR — Alvin (@sondesix) July 30, 2023

Digitaal welzijn inschakelen Digitaal welzijn is een manier om in de gaten te houden hoeveel tijd je op je telefoon besteedt, maar ook waaraan je die tijd besteedt. Je kunt binnen apps zelf bovendien vaak limieten stellen aan hoe lang je ze per dag mag gebruiken en dat is bijvoorbeeld handig voor mensen die graag hun TikTok-tijd willen beperken. Zeker als je voor je gaat slapen nog wel eens tijd op TikTok vertoeft, dan kun je op die manier zorgen dat je niet tot 3 uur ‘s nachts sketches zit te kijken. Zet Google Foto’s aan Apple heeft zijn iCloud, maar Android heeft ook zoiets, bijvoorbeeld om foto’s in te zetten. Stel je voor dat je op vakantie bent en je maakt allerlei mooie foto’s, maar dan valt je telefoon in een ravijn. Huilen natuurlijk, maar het hoeft niet te betekenen dat je je foto’s kwijt bent. Als je Google Foto’s automatisch een back-up laat maken van je foto’s, eventueel zelfs over je data als je abonnement het toelaat, dan is in ieder geval dat kunstzinnige plaatje van dat ravijn niet voor altijd verdwenen. Bovendien is Google Foto’s dankzij AI ook heel erg slim, dus als jij even snel een foto van je kat zoekt om aan je collega te laten zien, dan hoef je niet uren te swipen en met je ogen te scannen alsof je een snelkassa bij de Appie bent. Je hoeft dan alleen maar ‘kat’ in te toetsen in Google Foto’s.

Check abonnementen die je hebt lopen Je wil een app even uitproberen, maar dan moet je wel akkoord gaan met een abonnement dat pas over twee weken ingaat. Natuurlijk vergeet je zoiets wel eens, en dan zit je aan een abonnement vast. Check regelmatig in Google Play onder je profiel bij ‘Betalingen en abonnementen’ waar je allemaal abonnementen op hebt. De Quick Settings instellen Als je op je homescherm naar beneden swipet vanaf de top van je scherm, dan zie je daar de Quick Settings. Heel handig, want hier vind je de optie om Bluetooth aan te zetten, of je zaklamp. De Quick Settings kun je ook zelf aanpassen. Misschien is er namelijk een andere toepassing die jij veel liever onder dat swipeje hebt, of op een hogere plek in het menu. Er is gewoon een potloodje te zien waarmee je die Quick Settings kunt aanpassen.



Samsung OneUI 6.0 vs Google Android 14 - Quick Settings Panel



Who Did it better? pic.twitter.com/tDfza0azKI — TechDroider (@techdroider) August 16, 2023

Pas de widgets aan Het is niet alleen de notificatiebalk die je snel op de hoogte kan brengen van wat er in een app gebeurt. Je kunt op je homescherm ook widgets zetten. Die van de Google Agenda laat je bijvoorbeeld snel zien wat je volgende afspraak is, of die van Spotify geeft je extra mogelijkheden om te zien welk nummer er speelt en zelfs de optie om op Play of Pauze te drukken. Sommige widgets kunnen kleiner of groter worden gemaakt, en je kunt er meerdere bij elkaar kwijt op je homescherm, als je dat fijn vindt. Pas wel op dat je de overzichtelijkheid niet kwijtraakt.