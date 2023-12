Hoeveel tijd op je telefoon per dag is nu echt schadelijk?

We denken allemaal dat het wel meevalt met onze schermtijd, tot we het ook echt gaan checken. En dat kan ook, op je smartphone althans. Sommige mensen zitten op een uurtje per dag, anderen wel 6 uur. Dat komt omdat sommige mensen het gebruiken als navigatie voor hun werk, maar ook omdat ze ‘s avonds bij het tv-kijken ondertussen ook uren zitten te scrollen op social media. Het is ongetwijfeld heel vermakelijk, maar de vraag is: is het wel gezond? Hoe veel uur op je telefoon zitten is nu echt schadelijk?

4 uur telefoontijd

Er zijn onderzoeken die aangeven dat het moment waarop je telefoon zit erg belangrijk is. Zo is het licht van je toestel niet bevorderlijk voor je slaap. Het helpt echter al veel als je de helderheid van je scherm helemaal omlaag zet. We hebben het in dit artikel echter niet over welke momenten je op je telefoon zit, maar de hoeveelheid uren. Het zou gemiddeld een kleine 2,5 uur zijn, maar dit fluctueert erg per persoon. Het is beter als je het tot 4 uur per dag beperkt, stellen onderzoekers. Zo niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je fysieke en je mentale gezondheid.

Iedereen kent wel die memes over mensen die zoveel op hun telefoon kijken dat ze een soort bochel onder hun nek krijgen. Toch is dat wel degelijk een mogelijk probleem: steeds naar beneden staren zorgt voor spanning in je schouders en nek. Daarnaast is het staren naar een scherm ook van invloed op de ogen. Het is niet het beste voor je ogen om veel naar schermen te kijken, ongeacht hoe hoog de felheid staat, al is een hogere felheid vaak wel minder goed.