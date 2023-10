Dag van de mentale gezondheid: zo kan je een digitale detox aan

Het klinkt altijd allemaal zo mooi: even een digitale detox doen. In de praktijk is dat echter vrij moeilijk. Waarschijnlijk word je ‘s ochtends al gewekt door de wekker van je smartphone, om vervolgens aan de schuiven aan het ontbijt en het nieuws te lezen op je tablet, waarna je naar je werk gaat om 8 uur lang -met wat pauzes- naar een laptop te staren. Toch zijn er veel mensen die zeggen dat een digitale detox essentieel is voor het brein. Vandaar dat we op de dag van de mentale gezondheid op zoek gaan naar een laagdrempeligere versie van de digitale detox.

Al die uren die wij Nederlanders gemiddeld op social media besteden, dat kan inderdaad best wat minder. Zeker omdat blijkt dat social media ook vaak een slecht zelfbeeld in de hand kunnen werken: de perfecte plaatjes, de rimpelvrije huidjes, de opgespoten lippen, het ideale gezinsbeeld of gewoon het hebben van alle nieuwste spullen. Het zijn allemaal dingen die je op social media tegenkomt en waarvan je kunt denken: ‘Waarom ben ik niet zo succesvol?’ We hoeven je niet te vertellen dat veel plaatjes maar een momentopname zijn en iedereen met zijn eigen demonen vecht. Maar goed, dat weet je al: soms lijkt het brein het gewoon even te vergeten. Tijd voor een digitale detox dus. En daarin nemen we werk gewoon mee.

Je kent vast wel mensen die op een dag op hun social media plaatsten dat ze even een social media-detox gingen doen en dus een tijdje niet online waren. Een goed streven, maar waren die mensen echt van alle socials af? En hoe zit het met WhatsApp, telt dat? Sommige platformen zijn zo normaal voor ons geworden, dat we er eigenlijk bijna geen rekening meer mee houden dat er mensen zijn die er niet aan meedoen. Het is zelfs een belangrijk deel van onze communicatie geworden: je hoeft eigenlijk niet meer te vragen wat iemand de afgelopen dagen heeft gedaan: kijk zijn of haar Stories en je weet genoeg.

Check hoe erg het is

Je kunt natuurlijk een beetje gamification toepassen op je digitale detox. Kijk eerst hoeveel uur per dag je naar scherm zit te turen. Kies hierbij zelf of je de televisie ook meeneemt: wij doen het niet. We kijken dus naar de schermtijd van onze telefoon of tablet (die vaak via de Instellingen van het toestel raadpleeg is) en de hoeveelheid uren op werk dat we in onze laptop zitten. Waarschijnlijk schrik je van de tijd die je op socials zit zoals TikTok of Instagram. Geen tijd om geshockeerd te zijn: we gaan aan de slag. Bedenk goed hoe ver je wil gaan in je detox. Benader het alsof je op dieet gaat. Je bent nu x kilo: hoeveel kilo moet het worden? Noteer het gewenste aantal uren en ga er dan naartoe werken om dat te bereiken.

Ga Pomodoro

Het klinkt als een nieuwe tomatensaus, maar het is een manier om beter geconcentreerd je werk te doen. Hadden we je al verteld dat je veel meer uit die digitale detox gaat halen dan alleen een iets minder grote druk op je brein? Pomodoro is een techniek waarbij je 25 minuten aan één taak werkt. Als je wekkertje gaat, dan ga je vijf minuten even iets anders aan doen, zoals koffie halen. In ieder geval niet iets achter je pc. Even opstaan, bewegen en weer door. Na 4 pomodoros (halve uurtjes dus) neem je een langere pauze van zo’n 15-30 minuten. Op deze manier spendeer je iets minder tijd achter je computer, maar je zal merken dat je veel beter geconcentreerd bent, waardoor je er ondanks de pauzes helemaal niks door mist.