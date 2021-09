Back to work: 5 handige apps die je werk gemakkelijker maken

De vakanties zijn afgelopen, de scholen weer begonnen en we gaan weer fris aan het werk. Steeds meer bedrijven laten hun werknemers weer af en toe naar kantoor komen, maar ook thuiswerken blijven we massaal doen. Waar je ook aan de slag gaat, soms kun je wel wat handige apps en tips gebruiken die je helpen om slimmer te werken, efficiënter aan de slag te gaan of je productiviteit wat op te krikken. Wij hebben 5 handige apps voor je verzameld!

Er zijn verschillende handige apps die je helpen om taken gefocust uit te voeren. Een handig hulpmiddel is de 'pomodoro techniek'. In het kort komt het erop neer dat je in blokken van 25 minuten gaat werken, die gevolgd worden door een pauze van een minuut of 5. Dit helpt je om deadlines te halen en je taken af te krijgen. Klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook. Toch blijkt het voor de meesten van ons nog best lastig te zijn om zonder afleiding 25 minuten achter elkaar te werken. En precies daarbij helpen de timer- en pomodoro-apps je, zoals de Focus Keeper of de webbased Pomodor app .

2. Trello

Om te weten welke taken nog op je to do-lijst staan, is Trello een uitkomst. De tool, zowel webbased en als app beschikbaar, is bovendien gratis. Trello ziet er vrij basic uit, maar zelfs met de versie waar je nog niet voor betaalt kun je al veel doen. Overzicht houden in al je taken, klanten en projecten. De tool werkt met 'borden' en die ontwerp je op een manier die voor jou werkt. Je kunt ook documenten delen met bijvoorbeeld collega's en taken toewijzen. Wij zijn fan!

Trello is gratis. Je kunt in-app aankopen doen voor meer mogelijkheden. Download Trello in de App Store, Google Play of start op desktop.