3 apps die je helpen om productief te blijven

Vind je het lastig om productief te blijven, maar moet of wil je nog een berg werk verzetten? Je smartphone is vaak een bron van afleiding, maar kan je juist ook helpen om je productiviteit een boost te geven. Want er is een interessant aanbod aan apps die je kunt downloaden. En dat is hartstikke handig, zeker op zonnige dagen zoals vandaag. Want dan willen we eigenlijk allemaal lekker vrij zijn, toch? Aangezien het nog wel even zonnig blijft, moet je er toch aan geloven. Zoek een koele plek op en download een handige app als je moeite hebt om productief te blijven!

Apps die je helpen om productief te blijven

Heb je moeite om overzicht te houden in de hoeveelheid werk die nog op je ligt te wachten? Dan kan een productiviteitsapp je net even dat duwtje geven dat je nu zo hard kunt gebruiken. De 'instapapp' is meestal gratis. Als je meer opties wil dan ga je betalen, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Wij hebben 3 handige apps voor je op een rijtje gezet.

1. Tiimo

Tiimo, inderdaad met dubbel i, is een handige app die je helpt om allerlei taken slim te organiseren. De app krijgt heel goede reviews van gebruikers en ziet eruit om door een ringetje te halen. Het oog wil natuurlijk ook wat. Tiimo focust op de doelen die jij zelf stelt en alle taken die je op een dag wil uitvoeren. Van persoonlijke afspraken tot werk dat af moet, je boodschappenlijstje en huishoudelijke taken die gedaan moeten worden. Je kunt checklists maken, widgets downloaden en de app personaliseren zodat het werkt voor jou. De app kan veel onrust wegnemen, omdat je er echt alles in kwijt kan. Dat geeft jou dan weer de rust om ongestoord door te werken én zorgt ervoor dat je niets vergeet. Tiimo is ook heel geschikt voor mensen met ADHD en een vorm van autisme, bij het ontwerp is hier specifiek rekening mee gehouden.

Je kunt Tiimo 14 dagen gratis proberen, daarna kost de app € 20 per jaar of € 3,99 per maand. Verkrijgbaar in de App Store en Google Play.