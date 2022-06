Te weinig uren in de dag? 8 apps om tijd te besparen

Soms lijkt het alsof apps alleen maar willen dat we er meer en meer tijd aan besteden: dat geldt sowieso voor TikTok en andere social media. Echter is de dag nu eenmaal maar 24 uur en daarin moet je niet alleen slapen, maar ook nog werken, voor jezelf zorgen en misschien zelfs voor anderen zorgen. Heb jij vaak te weinig uren in de dag, dan noemen wij apps die je juist helpen om tijd te besparen.

Google Maps Het is geen verrassende keuze en je zal deze app ongetwijfeld al gebruiken, maar er kan zoveel meer mee dan veel mensen denken. Google Maps is natuurlijk handig om met de auto ergens naartoe te navigeren, maar als je auto niet wil starten, dan kun je er ook binnen een paar seconden mee opzoeken of het met het OV bereisbaar is (of desnoods met de fiets of lopend). Ook kun je in Google Maps zien hoeveel bijvoorbeeld benzine kost, waardoor je snel kunt bepalen waar je naartoe gaat als je auto het wel doet en je moet tanken. En misschien staat het soms stom om op je telefoon ergens naartoe te navigeren als je loopt, maar het kan je veel tijd besparen in plaats van dat je koppig denkt wel te weten waar je naartoe moet. De grootste tijdbesparing van Google Maps is dat het kan vertellen hoe lang je over iets doet: dat helpt je een veel betere inschatting te maken van hoe laat je weg moet. Hij kan zelfs rekening houden met de normale drukte op de weg op dat specifieke tijdstip. RescueTime De slogan van deze app is ‘take back control of your time’: met andere woorden: neem het eigenaarschap over je tijd terug. Beheer het lekker zelf! Met deze app wordt inzichtelijk hoe lang je eigenlijk overal mee bezig bent, waarbij onder andere automatisch kan worden meegenomen hoeveel tijd je op bepaalde apps spendeert. Dat laatste kunnen sommige telefoons ook, maar RescueTime maakt het net even specifieker. Juist omdat je hierin ook zelf kunt registreren hoe lang je bijvoorbeeld aan een bepaalde taak werkt en omdat hij ook websites meeneemt, krijg je bovendien een veel breder plaatje van de tijdslurpers in je leven.

Shoeboxed Het kan soms een hele administratie zijn om bonnetjes te bewaren, maar met een app als Shoeboxed maak je dat allemaal een iets kleinere papierwinkel. Hoewel je zou denken dat je een bonnetje ergens neerlegt en er verder weinig tijd aan kwijt bent, verandert dat wanneer je het bonnetje nodig hebt en moet zoeken. Bovendien moet je ook eens in de zoveel tijd je kasten uitmesten. Shoeboxed helpt je bonnetjesbende voorkomen. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om bonnetjes te scannen. Het is een slimme app die kan lezen wat er op de bon staat, zodat je hem nog makkelijker kunt terugzoeken. Je kunt er zelfs onkostennota’s van maken. IFTTT We hebben het al vaker over de app IFTTT gehad, omdat hij zo handig is. Hij kan je vandaag alvast via een melding op je telefoon vertellen wat het weer doet morgen, maar je kunt er ook veel handige andere dingen mee automatiseren. Het is mogelijk om bijvoorbeeld je smarthome-apparatuur in huis perfect op elkaar af te stellen, of om via geolocatie bepaalde dingen in huis in- of uit te schakelen. Dat scheelt je weer terug moeten rijden omdat je niet weet of een bepaalde lamp of gadget wel uit is. Ook kun je bijvoorbeeld automatisch dingen die je op Instagram plaatst laten doorplaatsen op Twitter, terwijl die twee platforms normaliter niet met elkaar communiceren. Het kost misschien wel wat tijd om de juiste recepten te vinden en alles in gang te zetten, maar als je het eenmaal hebt ingesteld, dan scheelt If This Then That je echt een heleboel tijd en ongemak.

Nozbe Je kunt natuurlijk een to do-list gebruiken zoals Todoist, maar Nozbe biedt ook veel handigheden. Zo kun je binnen deze app onder andere meerdere berichten tegelijkertijd plaatsen en plannen op social media-accounts (net als IFTTT), maar vooral is deze app handig voor het bijhouden van een takenlijst. Gebruik deze vooral om focus te houden op je prioriteiten: het is makkelijk om een to do-list helemaal vol te plempen met opdrachten, maar ze kosten allemaal tijd. Zorg dus dat je de taken binnen Nozbe zo plaatst dat ze van de hoogste prioriteit naar de laagste prioriteit gaan. Forest Forest is een beetje een rare app, maar je schiet er heel veel mee op. Je legt met deze app een heel bos aan, als je het tenminste goed doet. Je plant in Forest in eerste instantie een boom en zolang je het volhoudt je te focussen op je werk en niet je telefoon weer pakt om te TikTokken of te WhatsAppen, dan blijft die groeien. Pak je hem wel, dan sterft je boom. Het maakt gebruik van een bewezen methode van tijdsmanagement, want je krijgt 25 minuten om je te focussen. Is best te doen toch? Dat denk je maar. Forest blijkt voor veel mensen een hele uitdaging.

LastPass Als er iets enorm remmend is, dan is het wel het moeten invoeren van wachtwoorden. Om nog maar te zwijgen over het onthouden ervan. LastPass is een wachtwoordmanager die je kan helpen om sterke wachtwoorden te genereren, maar ze ook voor je te onthouden. Dat scheelt tijd, want deze app is in staat om de wachtwoorden automatisch in te vullen. Dat bespaart dus op drie verschillende manieren tijd. En het zorgt bovendien dat je sneller voor moeilijke én verschillende wachtwoorden kiest, waardoor de veiligheid van je accounts beter gewaarborgd blijft. Ook dat scheelt weer tijd. Pocket Of je nou net wakker wordt of op je telefoon zit voor je gaat slapen: je komt altijd interessante artikelen of leuke posts tegen die je nog wil lezen op een later moment. Pocket is een app waarmee je ze kunt opslaan zodat je ze later kunt lezen. Dat zorgt dat je eerder uit bed springt of eerder gaat slapen. Sta je vervolgens een keer op de bus te wachten, dan kun je die Pocket-app erbij pakken en eens gaan lezen wat je zo interessant leek. Het ondersteunt wel 500 apps en bijna alle browsers, dus je kunt hem voor vanalles en nogwat inzetten. Perfect voor goed tijdmanagement. Tot slot is het ook handig om Google Drive en de iCloud te gebruiken. Het scheelt nu eenmaal tijd als je een bepaald document altijd vanaf dezelfde locatie kunt benaderen, ook al gebruik je niet hetzelfde toestel. Plus: er zitten vaak goede zoekfuncties in, waardoor je documenten of foto’s sneller kunt vinden. Dat is uiteindelijk waar vooral de grootste tijdsbesparing zit: dingen sneller kunnen doen, zoeken en vinden.