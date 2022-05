​5 sport-apps die zelfs niet-sportieve mensen kunnen motiveren

De een wil aan zijn beachbody werken, de ander wil gewoon het half uurtje beweging per dag voor de hersenen voltooien: wat je motivatie om te sporten ook is, iedereen kan af en toe wel wat extra motivatie gebruiken. Deze 5 sport-apps helpen zelfs de grootste bankslakken zover te krijgen.

Fitbit Fitbit is natuurlijk sowieso al een goede motivatie, omdat het gepaard gaat met een wearable die je om je pols hebt en je eraan helpt herinneren dat fitheid belangrijk is. Maar de app draagt daar zeker aan bij. Je krijgt heel veel feedback over je prestaties, omdat de wearable je hartslag en je stappen telt. Daarnaast zijn er in de app allerlei trainingen te vinden die je gewoon thuis kunt doen. Het beste is dat er ook uitdagingen zijn die variëren van enorm moeilijk tot vrij makkelijk. Wil je bijvoorbeeld alleen maar wandelen, dan krijg je allerlei badges voor hoe ver je al bent gekomen. Ook krijg je een geweldige, kleine animatie te zien wanneer je stappenteller die 10.000 stappen haalt en dat alleen al is voor veel mensen een enorme inspiratie om daar elke dag weer voor te gaan.

Zombies, Run! Wil je specifiek gaan hardlopen, dan zijn er veel verschillende programma’s om te volgen. Hardlopen met Evy is een bekende Belgische app, maar er is ook Couch to 5K. Wij prefereren Zombies, Run!, want hiermee leer je ook vijf kilometer rennen, maar dan alsof de wereld in een zombie-apocalyps terecht is gekomen. Er zijn 200 missies om te kiezen en je hoort in je ‘walkie talkie’ (je in-ears) wanneer je moet wandelen en wanneer je moet rennen. Ondertussen wordt het heel spannend gemaakt en grommen er regelmatig zombies in je oren. Bovendien kun je ondertussen ook nog muziek luisteren, want het geluid gaat eroverheen, al doet dat uiteraard wel een beetje af aan het hoorspel.

Motivation Motivation is niet per se een sportapp, maar je kunt er wel veel motivatie in vinden. De ene persoon doet het goed op data, de andere juist op een inspiratievolle quote van de dag. Als Just Do It net niet genoeg is, dan weet Motivation met quotes te komen die je goed weten te motiveren om de draad weer op te pakken. Ook erg handig als je bijvoorbeeld een belangrijke presentatie moet doen op werk, maar de sportquotes weten ook vaak aan te spreken. Het zijn gelukkig niet alleen maar van die ‘beastmode’-achtige quotes voor mensen die elke dag drie uur aan de gewichten hangen.

8Fit 8Fit is niet alleen een goede stok achter de deur voor mensen die willen sporten, maar die hun hele levensstijl willen veranderen. Op de bank zitten met je goede vrienden McDonalds, Subway en New York Pizza is heel gezellig, maar als je gaat sporten merk je dat je vanzelf ook wat gezonder wil eten. Je lichaam vraagt om betere voeding. Dat klinkt als je nog een bankhanger bent verschrikkelijk, maar uiteindelijk is dat een geleidelijk proces waar je weinig ‘last’ van ondervindt. 8Fit helpt je erbij, want hierin kun je workouts helemaal op jou laten aansluiten en hetzelfde geldt voor voedingsroosters. Het gaat er niet zozeer om dat het je vanalles oplegt, maar wel dat je je levensstijl verandert. Dat hoeft niet van de ene op de andere dag. Het is een leuke wedstrijd met jezelf om daarin steeds vaker te slagen.

Fit for Battle Het leukste is om van sporten een soort game te maken en dat heeft de studio achter Fit for Battle goed begrepen. Je waant je in Fit for Battle in een soort World of Warcraft waarin je de held bent van een geweldig fantasy-avontuur waarin je gaandeweg je doelen behaalt in wandelen of rennen en je personage ondertussen steeds sterker wordt. Elke workout wordt een quest en hoe jij het doet, heeft grote invloed op hoe het verhaal verdergaat. Er zijn dwergen en elfen die je vertellen hoe snel je moet gaan en de muziek die erbij zit laat je je een held voelen. Ook als je nog niet eens een twintigste van een marathon zou kunnen volhouden.