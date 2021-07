Gezondheids-app ​a.s.r. Vitality zou met gratis moeten zijn

Verzekeraar a.s.r. weet het mooi te verkopen: “Iedereen haalt voordeel uit dit programma: klanten, de verzekeraar én de samenleving.” De stappen-beloningsapp Vitality zou in meer dan twintig landen in totaal 10 miljoen deelnemers hebben. Dat is erg veel, zeker aangezien je er maandelijks 3,50 euro aan kwijt bent. Het zou charmant zijn als a.s.r. dit gratis zou aanbieden, want zoals het zelf aangeeft: gezondere mensen betekent minder zorgkosten, minder ziekteverzuim en blijere mensen.

Die verdien je door regelmatig op één dag meer dan 8.000 stappen te zetten of zodanig hard te sporten dat je hartslag zo hoog is dat hij meetelt voor de punten. De app kan het lezen door een link met je Fitbit. Elke week krijg je van Vitality een x aantal punten dat je moet behalen, zodat je een beloning krijgt. Het laagste is 300 punten, het hoogste 800 punten. Voor 10.000 stappen krijg je 100 punten. De app vraagt steeds meer van je, als je de weekpunten haalt, waardoor je op een gegeven moment dus zelfs meer moet doen dan 10.000 stappen per dag zetten.

Bij een aantal zorgverzekeringen krijg je een paar maanden gratis a.s.r. Vitality. Het is een app waarin je bepaalde dingen over je gezondheid kunt registreren, zoals of je rookt, een voedingstest kunt doen enzovoort. Dat is echter niet waar de app om gaat: het gaat om de a.s.r. Vitality-punten die je kunt verdienen.

In al deze opzichten is a.s.r. Vitality een geweldige app, want je denkt aan het einde van de dag als je 8.000 stappen hebt gezet toch: even een blokje om, dan haal ik nog die 10.000, waarmee je geen 50 maar 100 punten verdient. Het is alleen jammer dat de app zo vreemd in elkaar zit. Als je informatie wilt hebben over de werking van de app of hoe het zit met die punten, dan word je steeds na een korte platte tekst verwezen naar de site in de browser. Het leeft niet echt, de app is veel te simpel.

Als je je weekpunten haalt, dan krijg je ‘een tegoed’ dat je kunt spenderen in de a.s.r. Vitality-shop. Met vier tegoeden (dus na 4 weken) heb je een Bol.com -cadeaukaart van 20 euro bij elkaar gespaard, maar na 2 weken kun je bijvoorbeeld een Zalando-cadeaukaart van 10 euro kiezen. Haal je dus elke week netjes je punten, dan heb je dat bedrag van 3,50 euro er zo uit. Bovendien is het ook wel een goede motivatie, dat je na vier weken ploeteren bijvoorbeeld een leuk boek kunt kopen bij Bol.com.

Motivatie gezocht

Nu gaat Vitality er waarschijnlijk vanuit dat Fitbit je de motivatie geeft, want die app is er inderdaad volledig op gebrand om jou aan het sporten te krijgen. Maar die Vitality-app die opent bijvoorbeeld steeds op het scherm waarin staat dat je je gezondheidsvragen hebt ingevuld. Sja, dat doe je één keer en dan nooit meer, dus ik hoef niet maanden later nog steeds die melding te lezen. Hij zou moeten openen op de punten, want dat is het enige dat niet meer zo statisch is.

Bovendien vind ik dat de app gratis zou moeten zijn. Natuurlijk krijg je wel beloningen die een waarde vertegenwoordigen, maar als je als verzekeraar inderdaad wil laten zien dat je beweging en gezondheid belangrijk vindt, dan zou je zo’n niet al te best werkende app gewoon gratis moeten aanbieden. Overigens krijg je uiteindelijk door veel te bewegen en je punten te halen ook de mogelijkheid op korting op je zorgverzekering, maar dat is maar bij enkele verzekeringen en dat kost veel tijd en commitment, zonder dat hier verder heel actief over wordt gecommuniceerd.





Beeldbron: Free-Photos