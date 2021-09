​Waarom de bureaufiets niet zo suf is als hij lijkt

Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar zeker nu we meer thuiswerken is een bureaufiets eigenlijk helemaal zo slecht nog niet. Je bent aan het bewegen en aan het werken tegelijk, waardoor je als je klaar bent met werk niet meer hoeft te sporten.

Als je een fanatieke wearable-drager bent, dan is de kans groot dat ook jij inziet dat 10.000 stappen per dag halen niet makkelijk lukt, tenzij je een stuk gaat wandelen of hardlopen. Bewegen schiet er vaak bij in door allerlei redenen: je wil lekker na werk naar de bioscoop, het weer is niet goed, je bent moe.. Juist door tijdens werk fysiek bezig te zijn, ben je aan het einde van je werkdag eerder fitter dan vermoeider.

Windkracht 10 Dat geldt niet alleen voor je lijf, maar ook voor je brein. Je voelt je geestelijk beter door lekker te bewegen. Juist omdat je het niet als een aparte taak hoeft te doen, maar gewoon tijdens het ‘zitten’ voor je werk, is dat ook nog eens gedaan zonder al te veel moeite. Tenzij je je bureaufiets op standje windkracht 10 zet natuurlijk, maar in principe kun je ook met een vrij lichte versnelling fit blijven. Bovendien kun je er voor jezelf ook een klein beetje gamification aan toevoegen, want er bestaan bureaufietsen die je vertellen hoe ver je hebt gefietst, hoe snel en hoeveel calorieën daarbij zijn verbrandt. Met jezelf afspreken dat je elke dag verder fietst, of juist meer calorieën verbrandt, dat kan al een leuke extra uitdaging zijn om jezelf in beweging te houden en gemotiveerd te blijven om je voeten op de trappers te zetten en ervoor te gaan.

Meer slimme bureaufietsen Het is wel jammer dat er nog maar weinig slimme bureaufietsen zijn en dat ze er vaak niet zo slick uitzien zoals bijvoorbeeld een Peleton-bike. Stel je voor dat Fitbit met zo’n apparaat zou komen? Dat zou geweldig zijn: je hebt dan alle informatie over je prestaties binnen de Fitbit-app, je kunt er ook meteen je hartslag bij zien en er kunnen ongetwijfeld nog betere gamifications op worden toegepast. Al moeten we zeggen dat we die plotselinge meldingen van Fitbit dat we net zo ver gelopen hebben als de volledige Rocky Mountains een beetje vreemd vinden, maar kleinere doelen behalen is leuk, zeker als daar een digitale badge tegenover staat. Ook al betekenen ze weinig, je voelt je toch even beloond voor je inspanningen en daar gaat het om. Fingers crossed dus dat de ‘smart’-markt ook gaat inzien dat thuisfitnessapparaten een enorme meerwaarde krijgen als ze aan een app worden gehangen. Dan fietsen we nog makkelijker door al die meetings heen.