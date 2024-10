Android 15 is nu uit: wat brengt de update?

Android 15 is verschenen. De jaarlijkse upgrade van het Android-besturingssysteem voor telefoons en tablets is nu te downloaden op selecte telefoons. Alleen de wat nieuwere Pixel-telefoons van Google hebben de upgrade. Dit is er nieuw.

Android 15

Wat er nieuw is, dat is niet veel: niet wat betreft de gebruiker ziet in ieder geval. We kunnen vooral stellen dat er wat extra privacy-opties zijn ingebouwd en dat dieven minder met je telefoon kunnen doen. Je zal dus niet een heel ander menu hebben, een ander uiterlijk of andere merkbare veranderingen aan het besturingssysteem van Google.

De grootste nieuwe functie is de priveruimte, wat een soort geheim gedeelte is in je telefoon om apps in te zetten die niet iedereen hoeft te zien. Of dat nou gaat om een dating app waar je kinderen die je telefoon gebruiken ver weg van moeten blijven, of een gok-app waarvan je niet wil dat je partner die ziet (al is het verstandig om jezelf dan af te vragen of je niet een groter probleem hebt) of iets veel onschuldigers, je kunt in je priveruimte apps kwijt die vervolgens ook nergens voorkomen in je telefoon als je niet op je priveruimte bent ingelogd. Dus ze tonen niet in je applade, maar ze zijn ook niet te zien in bijvoorbeeld het instellingenmenu bij apps.

Daarnaast kunnen dieven steeds minder met je telefoon als die is gestolen. Zo zit er extra bescherming op die moet voorkomen dat dieven je wachtwoord raden en moeten er extra verificaties worden gegeven in belangrijke menu’s en functies, zoals het verwijderen van je simkaart bijvoorbeeld. Daarnaast is het makkelijker om twee apps die je vaak samen gebruikt te openen, want je kunt appparen maken. Zo kun je Gmail en Drive naast elkaar openzetten om snel documenten te kunnen schuiven.

Camera-functies

De camera van Pixel krijgt ook meerdere nieuwe functies, zoals een Low Light Boost waarmee foto’s bij weinig licht mooier worden, en de optie om onderwater (met gebruik van een onderwatercase) betere foto’s kunnen worden gemaakt die veel meer kleur tonen. Gebruik je vaak Passkeys, dan is er nu nog maar een tik nodig om jezelf toegang te geven tot apps die hiervan gebruikmaken.