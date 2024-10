Epic krijgt gelijk: Google houdt Android te dicht

Vanaf 1 november dit jaar tot 1 november 2027 mag Google niet meer zijn eigen betaalsysteem verplichten voor apps die in de Google Play Store worden gezet. Ook moet het actief aan Android-ontwikkelaars laten weten hoe ze andere manieren om betalen kunnen gebruiken voor hun app in de Play Store. Android-ontwikkelaars mogen bovendien linken naar downloads van hun app buiten de Play Store, bijvoorbeeld via hun eigen website. Ook mogen Android-ontwikkelaars hun eigen prijzen bepalen voor apps die geen Play Billing gebruiken.

Epic vs de rest

Google mag bovendien geen app-winsten delen met een entiteit die Android-apps distribueert, geen geld bieden aan ontwikkelaars om hun apps eerst in de Play Store te zetten (of juist NIET in andere appwinkels) en geen geld bieden aan ontwikkelaars om de Play Store te preinstalleren. Google is met deze uitspraak dus echt een grote verliezer te noemen en Epic na heel veel strijd de winnaar.

Epic heeft ook rechtszaken lopen tegen Apple en Samsung, plus nog meer Google-rechtszaken, die vaak op hetzelfde neerkomen. De macht van het establishment is te groot en kleine bedrijven zijn te klein en hebben eigenlijk te weinig mogelijkheden om te groeien door de macht van die groten. Een beetje Calimero dus, maar dan een heel strijdlustige, die geen eierdop op zijn hoofd heeft, maar erop gaat staan om te schreeuwen dat het anders moet. En zo blijkt, niet voor niets.