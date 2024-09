Marketeer, je krijgt meer controle over Google Ads-campagnes

Je huisstijl in Performance Max

Verder zegt Google AI-gestuurde beeldbewerking naar campagne buiten Performance Max te brengen, dus naar Search, Demand Gen, App en Display. Dit geldt voor nieuwe campagnes en je kunt de afbeeldingen bovendien direct in Google Merchant Center bewerken. Goed nieuws voor mensen die iets graag in het Nederlands willen kunnen: assets genereren kan nu in het Nederlands (en Duits, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans) zodat je makkelijker een campagne kunt opzetten. Je kunt bovendien nu tot vijf referentie-afbeeldingen en een prompt aanleveren, waarbij AI er dan iets moois van moet maken voor jouw merk.

Je kunt ook merkrichtlijnen meegeven aan Performance Max, waardoor je bepaalde lettertypen en andere huisstiljinformatie kunt toevoegen om overal die herkenbare identiteit van je bedrijf te bewaren. Je kunt video’s nu ook vastzetten op specifieke formats met Demand Gen. Er is nu ook creatieve rapportage waarmee je jezelf naar een betere Ad Strength werkt. In Performance Max is bovendien niet asset coverage toegevoegd om te zien welke assetgroepen het minder goed doen en aanbevelingen te krijgen om dat te voorkomen. Prestatie-inzichten worden ook vernieuwd, waardoor je inzichten, uitleg en aanbevelingen nu in één oogopslag kunt zien.

Google is ook bezig met negatieve zoekwoorden op campagneniveau: in Performance Max lanceert het een bèta om te testen hoe je kunt zorgen dat je advertenties goed passen bij de behoeften van je merk en doelgroep in Zoeken. Demand Gen-campagnes worden ook beter voor mensen die zowel een fysieke als online winkel hebben dankzij de bèta van omnichannel. In oktober wordt het inkopen van Demand Gen-campagnes in Display & Video 360 toegevoegd voor meer flexibiliteit.

Veel veranderingen dus, waarbij het hopelijk makkelijker wordt om je klanten te bereiken en je product aan de man te brengen. Voor sommigen moet je geduld hebben, voor sommigen nog even een andere taal spreken, maar uiteindelijk maakt AI wel een verschil in Google Ads en dat wordt met deze update steeds meer voelbaar.